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Из-за убийства бывшего чеченского командира выслали российских дипломатов из Германии

12:45 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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Власти ФРГ полагают, что к этому причастны Кремль и Горозный. Кроме того на решение Берлина могли повлиять противники «Северного потока-2».

Из за убийства бывшего чеченского командира выслали российских дипломатов из Германии
Высылку российских дипломатов из Германии связали с «Северным потоком-2»

Противники «Северного потока-2» будут склонять Германию к обострению отношений с Россией на почве разногласий, возникших из-за решения Берлина выслать российских дипломатов. Такое мнение высказал «Коммерсанту» дипломатический источник.

«Германии выкручивают руки по «Северному потоку-2», всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаясь изменить прагматичный подход Берлина к собственной энергетической политике», — заявил источник. По его словам, это подтверждается поведением американского посла в Германии Ричарда Гринелла, который «открытым текстом запугивал немецкое правительство, грозя последствиями».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию решить «проблему» с «Северным потоком-2». Американский лидер также отметил, что не определился с санкциями в ответ на строительство газопровода.

4 декабря МИД ФРГ объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании.

Источник: lenta.ru

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