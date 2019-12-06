Собрать 200 подарков для больных туберкулезом детей нужно до 20 декабря в Бердске

К концу декабря в детские больницу и санаторий поступит еще порядка 50 детей. Пока благотворители собрали только 92 подарка.

Новогодние подарки приносят в редакцию

Перечисляют деньги и приносят их в редакцию на подарки для туберкулезных детей благотворители Бердска. Вместе с перечислениями на карту Сбербанка получилось 22 990 рублей.

Трогательно до слез, когда старушки, имеющие скромные пенсии, выкраивают из своего бюджета немного денег, чтобы подарить радость на новый год больным деткам. Например, бердчанка Валентина Ивановна. Она принесла в редакцию шесть сладких новогодних подарков, коробку с карандашами, фломастерами, раскрасками, альбомами и другими предметами для творчества. И связала 25 пар пинеток и носочков для малышей.

10 пар связанных носочков и пакет с новенькими красочными книжками принесла другая пенсионерка, которая не захотела называть своего имени.

Девушка, пожелавшая остаться неизвестной, передала шесть новогодних подарков для малышей, а также пакет с карандашами и раскрасками.

Карандаши и раскраски передала деткам Ирина Борисовна.

Большой ящик Лего принес Артем Долгушин.

Если брать сладкие новогодние подарки в районе 300 рублей, то читатели собрали для больных деток уже 77 наборов конфет. Плюс 15 наборов принесли благотворители. Но собрать осталось не 58, как планировалось ранее, а 108. Мы рассчитывали на 150 детей. Оказалось, что к концу года в Мочищенскую детскую больницу и санаторий поступят еще порядка 50 больных детей. Об этом «Курьер. Среда Бердск» сообщил волонтер Вячеслав Останин.

Как рассказала Вячеслав, утренник в туберкулезной больнице пройдет 24 декабря в 10.00, в санатории — 25 декабря в 11.00.

— Мы обеспечим ребятишкам праздничную программу. У них будут замечательные Дед Мороз и Снегурочка. А также выступит кукольный театр. Что касается новогодних подарков, то надежда только на читателей «Курьер. Среда. Бердск», которые еще ни разу не подводили, — рассказал Останин.

Приближается Новый год. И взрослые, и дети ждут его как чуда. В наших с вами силах устроить маленькое чудо для больных туберкулезом детей. Ведь не столько много и надо, всего-то конфеты и игрушки, чтобы мордашки деток расцвели улыбками, и на какое-то время они забыли, что рядом нет родных и их не мучают болезни.

В этот раз нужно будет собрать 200 новогодних подарков. Сбор закрывается 20 декабря.

Малышам из туберкулезного санатория нужны не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, раскраски, игрушки, развивающие игры, подгузники (размер 5, 6), средства личной гигиены.

Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 19.00, в остальные дни — с 9.00 до 19.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — для детей).

Благодарим! Cпасибо и низкий поклон:

Дмитрий Рудольфович — 1000 рублей. Спасибо!

Наталья Яковлевна — 200 рублей. Спасибо!

Евгений Витальевич — 70 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Елена Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 300 рублей. Спасибо!

НАО «Харменс» — 5000 рублей. Спасибо!

Евгения Романова — 500 рублей. Спасибо!

Оксана Сергеевна — 250 рублей. Спасибо!

Сергей Иванович Каршеник — 3000 рублей. Спасибо!

Александр Никифорович Башкатов — 500 рублей. Спасибо!

Анастасия Владимировна — 300 рублей. Спасибо!

Екатерина Сергеевна — 500 рублей. Спасибо!

Илья Сергеевич — 4000 рублей. Спасибо!

Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Людмила Викторовна — 1200 рублей. Спасибо!

Ольга Николаевна — 150 рублей. Спасибо!

Екатерина Артемьевна -500 рублей. Спасибо!

Марина Викторовна — 500 рублей. Спасибо!

Тамара Павловна Лапа — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Владимировна — 500 рублей. Спасибо!

Владимир Олегович — 500 рублей. Спасибо!

Мария Поликарповна — 500 рублей. Спасибо!

Просто бабушка — 1000 рублей. Спасибо!