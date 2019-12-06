Обварился насмерть кипятком из самовара годовалый мальчик в Бурятии

мальчик проживал в одном из поселков с семьей. Недавно он заболел ветрянкой. Родители, опасаясь заражения их младшего грудного ребенка, передали мальчика бабушке, которая проживала в соседней деревне. Играя, он схватил шнур самовара.

3 декабря в доме бабушки малыш во время игры схватил и потянул на себя шнур стоявшего на кухонном столе электрического самовара,

4 декабря в Баргузинской районной больнице скончался годовалый ребенок. Накануне мальчик был доставлен в лечебное учреждение из местного села с обширными ожогами тела. Несмотря на принятые врачами меры, жизнь ребенку спасти не удалось. Баргузинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СК по Бурятии.

По предварительным данным, мальчик проживал в одном из поселков с семьей. Недавно он заболел ветрянкой. Родители, опасаясь заражения их младшего грудного ребенка, передали мальчика бабушке, которая проживала в соседней деревне. 3 декабря в доме бабушки малыш во время игры схватил и потянул на себя шнур стоявшего на кухонном столе электрического самовара, в котором находился кипяток, опрокинул его на себя и получил ожоги большей поверхности тела. На следующий день он скончался в больнице.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, выяснение условий, которые способствовали трагедии, и выработку мер по их устранению.