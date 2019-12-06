Со слов врачей, ребенок пробудет в больнице около 10 дней, травма не тяжелая, операция не понадобится.

Добесились: на уроке школьный друг ударил стулом об голову 13-летнему мальчику в школе Омска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему учащемуся 7 класса Русско-Полянской средней школы телесных повреждений, сообщает СК РФ по Омску.

По предварительным данным, 3 декабря около 13 часов 30 минут два друга, сидевшие рядом, мешали вести урок, в связи с чем учитель их пересадила на разные парты. Один мальчик, продолжая игру, бросил в другого ручку, а затем встал, чтобы ее подобрать. Когда мальчик наклонился, его друг, шутя, толкнул в его сторону стул, удар пришелся мальчику в голову. Школьник был госпитализирован с диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, в настоящее время он проходит стационарное лечение. Со слов врачей, ребенок пробудет в больнице около 10 дней, травма не тяжелая, операция не понадобится.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки, с учетом того обстоятельства, что мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.