05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Добесились: на уроке школьный друг ударил стулом об голову 13-летнему мальчику в школе Омска

02:52 06.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Со слов врачей, ребенок пробудет в больнице около 10 дней, травма не тяжелая, операция не понадобится.

Добесились: на уроке школьный друг ударил стулом об голову 13 летнему мальчику в школе Омска
Добесились: на уроке школьный друг ударил стулом об голову 13-летнему мальчику в школе Омска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему учащемуся 7 класса Русско-Полянской средней школы телесных повреждений, сообщает СК РФ по Омску.

По предварительным данным, 3 декабря около 13 часов 30 минут два друга, сидевшие рядом, мешали вести урок, в связи с чем учитель их пересадила на разные парты. Один мальчик, продолжая игру, бросил в другого ручку, а затем встал, чтобы ее подобрать. Когда мальчик наклонился, его друг, шутя, толкнул в его сторону стул, удар пришелся мальчику в голову. Школьник был госпитализирован с диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, в настоящее время он проходит стационарное лечение. Со слов врачей, ребенок пробудет в больнице около 10 дней, травма не тяжелая, операция не понадобится.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки, с учетом того обстоятельства, что мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бывает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Софии Гизатуллиной с деформированным черепом отказались делать операцию в Израиле
03:11 06-12-2019
Софии Гизатуллиной с деформированным черепом отказались делать операцию в Израиле
Сын пожертвовал свою печень больной матери
03:05 06-12-2019
Сын пожертвовал свою печень больной матери
Защита от рака в продуктах: морковь, орехи, кофе, яблоки
03:04 06-12-2019
Защита от рака в продуктах: морковь, орехи, кофе, яблоки
Низкий гемоглобин - признак рака желудка или кишечника
03:00 06-12-2019
Низкий гемоглобин - признак рака желудка или кишечника
Добесились: на уроке школьный друг ударил стулом об голову 13-летнему мальчику в школе Омска
02:52 06-12-2019
Добесились: на уроке школьный друг ударил стулом об голову 13-летнему мальчику в школе Омска
Обварился насмерть кипятком из самовара годовалый мальчик в Бурятии
02:35 06-12-2019
Обварился насмерть кипятком из самовара годовалый мальчик в Бурятии
БердскБолее 21 000 рублей собрали для больных туберкулезом детей жители Бердска
02:05 06-12-2019
Более 21 000 рублей собрали для больных туберкулезом детей жители Бердска
Найдена красная сумка с вещами в маршрутке 332
01:42 06-12-2019
Найдена красная сумка с вещами в маршрутке 332
Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух
23:33 05-12-2019
Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух
Как можно уплатить налоги физическим лицам?
23:24 05-12-2019
Как можно уплатить налоги физическим лицам?