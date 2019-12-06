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Закрывать YouTube не собирается премьер Медведев

08:15 06.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября. Операторы теперь обязаны установить на сети оборудование для фильтрации интернет-трафика с целью противодействия угрозам извне.

Закрывать YouTube не собирается премьер Медведев
Дмитрий Медведев

Закон о «суверенном рунете» не направлен на создание запретов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он добавил, что у властей нет планов закрыть доступ к видеохостингу YouTube на территории России. Также он сообщил, что ситуация с падением акций «Яндекса» и законом о значимых интернет-ресурсах была разовой, передает Ъ.

«Цель законопроекта (о «суверенном рунете») в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: ну а кто нас собирается отрезать? Это, как было сказано в одном советском кинофильме, “обывательские разговорчики”. На самом деле, отрезать могут от чего угодно»,— сказал премьер во время интервью 20 федеральным телеканалам. Он добавил, что YouTube «никто закрывать не собирается». «YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,— заявил господин Медведев. Он отметил, что политика видеохостинга «тоже меняется». «Они делают ее более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды»,— добавил премьер.

Говоря о падении акций «Яндекса» на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах, господин Медведев сообщил, что это была разовая акция. «»Яндекс» у нас один. И все-таки речь шла о ситуации, связанной с принятием закона, который еще находится в стадии подготовки»,— сказал он. По словам премьера, он лично собирал совещание, «чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть».

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября. Операторы теперь обязаны установить на сети оборудование для фильтрации интернет-трафика с целью противодействия угрозам извне.

Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку золотую акцию. Сбербанк ее продал по цене приобретения — €1. На стоимость акций компании это повлияло положительно.

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