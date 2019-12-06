«Золото» фестиваля детской следж-хоккейной лиги завоевал «Сибирский лис» из Бердска

Всего за звание лучшей следж-хоккейной команды в этом году соревновались 16 команд из 14 регионов России. Бердчане чстали лучшими в номинациях «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».

«Сибирский лис» (в красном) стал лучшей командой

Команда «Сибирский лис» из Бердска завоевала золото в «Фонбет Фестивале Детской следж-хоккейной лиги. В подарок ребята с инвалидностью получили сертификат на проведение тренировочного интенсива и кубок Фырка.Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала PR-менеджер Детской следж-хоккейной лиги Серафима Доманова.

Серебро и сертификат на 150 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря и экипировки достались новосибирской команде «Сибирь-Sledge» из Новосибирска.

Всего за звание лучшей следж-хоккейной команды в этом году соревновались 16 команд из 14 регионов России. В зависимости от уровня и игрового опыта, команды были разделены на 4 дивизиона.

Жаркие баталии на льду, слаженная работа и настоящий спортивный дух – всё это можно было увидеть на турнире. В отборочном туре каждая команда провела по 4 игры. Финальные матчи прошли 3 декабря. Победители в каждом дивизионе получили ценные призы и кубок Фырка – 5 килограмм спортивного детского счастья.

Андрей Иванов, главный тренер «Детской сборной России по следж-хоккею»:

— «Игры были очень динамичные, до последнего сохранялась интрига, кто же победит в каждом из дивизионов. Ребята ловко забивали шайбы, отлично играли в обороне. Каждая команда боролась до конца и показала себя очень достойно. Я отметил для себя спортсменов из нескольких команд для Детской сборной. Важно устраивать такие турниры, как “ФОНБЕТ Фестиваль детской следж-хоккейной лиги”, чтобы ребята учились лучше взаимодействовать друг с другом внутри команды, соревновались с разными командами и спортсменами. Все дети приобрели здесь серьезный игровой опыт. Для нас нет проигравших в турнире, все дети – уже победители, потому что вышли на лёд и боролись за победу!»

Традиционно, по окончании турнира, были вручены статуэтки по специальным номинациям: «Лучший защитник» — Роман Пантелеев («Сибирский лис», Бердск),

«Лучший нападающий» — Александр Борзых («Сибирский лис», Бердск).

Фестиваль закончился праздничной вечеринкой, которая подарила незабываемые эмоции всем участникам. На «Енотопати» для детей и взрослых были организованы игры и конкурсы. В подарок участникам фестиваля координаторы команд подготовили зажигательный танец.

Фестиваль проходил с 29 ноября по 4 декабря на спортивных ледовых аренах «Юг-Спорт». адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Фестиваля помимо соревновательной части для участников была разработана широкая досуговая программа — настольный хоккей, виртуальная реальность, аквагрим, фотовыставка, творческие мастер-классы, настольная игра «Гуляю по Москве». Для родителей прошли лекции и йога, совместный хоккейный матч между детьми и взрослыми.

В рамках проведения «ФОНБЕТ Фестиваля детской следж-хоккейной лиги» в преддверии международной декады инвалидов Паралимпийским комитетом России был организован урок для участников Фестиваля и детей-инвалидов коррекционных школ города Сочи. Юные хоккеисты с инвалидностью встретились со знаменитыми спортсменами-паралимпийцами, послушали их истории успеха, узнали о трудностях на пути к большим победам. Во время урока состоялось торжественное вручение одного из первых Золотых знаков ГТО в России людям с ограниченными возможностями здоровья участнице «Фонбет Фестиваля», спортсменке из команды «Удмуртия» Лилиане Садыковой.

Анастасия Барадачева, президент АНО «Детская следж-хоккейная лига»:

— «Любое соревнование — это испытание, в котором награду получает истинный герой. Сегодня такой герой — каждый из наших следж-хоккеистов. Для каждого ребенка и родителя фестиваль стал важным событием. Кто-то нашел здесь новых друзей, для кого-то это самые первые соревнования. Мы рады, что наша следж-хоккейная семья растёт с каждым годом, всё больше ребят с ограниченными возможностями здоровья занимаются спортом. И как раз такие мероприятия, как Фестиваль, способствуют популяризации адаптивного хоккея и формированию нового взгляд на спорт в России».