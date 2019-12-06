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«Золото» фестиваля детской следж-хоккейной лиги завоевал «Сибирский лис» из Бердска

08:45 06.12.2019 Фото: Предоставлены Серафимой Домановой
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Всего за звание лучшей следж-хоккейной команды в этом году соревновались 16 команд из 14 регионов России. Бердчане чстали лучшими в номинациях «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».

Золото фестиваля детской следж хоккейной лиги завоевал Сибирский лис из Бердска
«Сибирский лис» (в красном) стал лучшей командой

Команда «Сибирский лис» из Бердска завоевала золото в «Фонбет Фестивале Детской следж-хоккейной лиги. В подарок ребята с инвалидностью получили сертификат на проведение тренировочного интенсива и кубок Фырка.Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала PR-менеджер Детской следж-хоккейной лиги Серафима Доманова.

Серебро и сертификат на 150 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря и экипировки достались новосибирской команде «Сибирь-Sledge» из Новосибирска.

Всего за звание лучшей следж-хоккейной команды в этом году соревновались 16 команд из 14 регионов России. В зависимости от уровня и игрового опыта, команды были разделены на 4 дивизиона.

Жаркие баталии на льду, слаженная работа и настоящий спортивный дух – всё это можно было увидеть на турнире. В отборочном туре каждая команда провела по 4 игры. Финальные матчи прошли 3 декабря. Победители в каждом дивизионе получили ценные призы и кубок Фырка – 5 килограмм спортивного детского счастья.

Андрей Иванов, главный тренер «Детской сборной России по следж-хоккею»:
— «Игры были очень динамичные, до последнего сохранялась интрига, кто же победит в каждом из дивизионов. Ребята ловко забивали шайбы, отлично играли в обороне. Каждая команда боролась до конца и показала себя очень достойно. Я отметил для себя спортсменов из нескольких команд для Детской сборной. Важно устраивать такие турниры, как “ФОНБЕТ Фестиваль детской следж-хоккейной лиги”, чтобы ребята учились лучше взаимодействовать друг с другом внутри команды, соревновались с разными командами и спортсменами. Все дети приобрели здесь серьезный игровой опыт. Для нас нет проигравших в турнире, все дети – уже победители, потому что вышли на лёд и боролись за победу!»

Традиционно, по окончании турнира, были вручены статуэтки по специальным номинациям: «Лучший защитник» — Роман Пантелеев («Сибирский лис», Бердск),
«Лучший нападающий» — Александр Борзых («Сибирский лис», Бердск).

Фестиваль закончился праздничной вечеринкой, которая подарила незабываемые эмоции всем участникам. На «Енотопати» для детей и взрослых были организованы игры и конкурсы. В подарок участникам фестиваля координаторы команд подготовили зажигательный танец.

Фестиваль проходил с 29 ноября по 4 декабря на спортивных ледовых аренах «Юг-Спорт». адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Фестиваля помимо соревновательной части для участников была разработана широкая досуговая программа — настольный хоккей, виртуальная реальность, аквагрим, фотовыставка, творческие мастер-классы, настольная игра «Гуляю по Москве». Для родителей прошли лекции и йога, совместный хоккейный матч между детьми и взрослыми.

В рамках проведения «ФОНБЕТ Фестиваля детской следж-хоккейной лиги» в преддверии международной декады инвалидов Паралимпийским комитетом России был организован урок для участников Фестиваля и детей-инвалидов коррекционных школ города Сочи. Юные хоккеисты с инвалидностью встретились со знаменитыми спортсменами-паралимпийцами, послушали их истории успеха, узнали о трудностях на пути к большим победам. Во время урока состоялось торжественное вручение одного из первых Золотых знаков ГТО в России людям с ограниченными возможностями здоровья участнице «Фонбет Фестиваля», спортсменке из команды «Удмуртия» Лилиане Садыковой.

Анастасия Барадачева, президент АНО «Детская следж-хоккейная лига»:
— «Любое соревнование — это испытание, в котором награду получает истинный герой. Сегодня такой герой — каждый из наших следж-хоккеистов. Для каждого ребенка и родителя фестиваль стал важным событием. Кто-то нашел здесь новых друзей, для кого-то это самые первые соревнования. Мы рады, что наша следж-хоккейная семья растёт с каждым годом, всё больше ребят с ограниченными возможностями здоровья занимаются спортом. И как раз такие мероприятия, как Фестиваль, способствуют популяризации адаптивного хоккея и формированию нового взгляд на спорт в России».

Золото фестиваля детской следж хоккейной лиги завоевал Сибирский лис из Бердска

Золото фестиваля детской следж хоккейной лиги завоевал Сибирский лис из Бердска

Золото фестиваля детской следж хоккейной лиги завоевал Сибирский лис из Бердска

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