Автоледи во время тест-драйва Audi A7 разбила 11 автомобилей в Санкт-Петербурге

Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора .На кадрах видно, как дорогостоящая машина с наклейками автосалона на боку вылетает с дороги и на высокой скорости несется по газону.

Ущерб от массового ДТП во время тест-дайва устанавливается

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора, передают «Вести».

Авария произошла около 10 часов утра 5 декабря на Выборгском шоссе, рядом со станцией метро «Озерки». На кадрах видно, как дорогостоящая машина с наклейками автосалона на боку вылетает с дороги и на высокой скорости несется по газону. Первым делом Audi сбила знак, столб со светофором и ограждение, а затем зацепила 11 машин.

50-метровый отрезок дороги оказался усеян обломками поврежденных автомобилей. Незначительные травмы получили два человека, о состоянии виновницы аварии ничего не сообщается.

«Тест-драйв Audi A7 сделал людям утро», — констатируют пользователи соцсетей.

Сумму ущерба только предстоит оценить.