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Столы от «Тонус-Клуба»: Вы отдыхаете, а мы работаем над вашим телом

09:58 06.12.2019 Фото: Тонус-клуб
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Тонусные столы незаменимы для всех тех, кто не любит изнурительных тренировок, но хочет иметь стройную фигуру и упругие мышцы.

Столы от Тонус Клуба: Вы отдыхаете, а мы работаем над вашим телом
С «Тонусом» желаемая фигура станет реальностью

Тонусные столы незаменимы для всех тех, кто не любит изнурительных тренировок, но хочет иметь стройную фигуру и упругие мышцы! Принцип действия основан на повторяющихся движениях динамической части тренажера, в то время как статичная часть фиксирует положение спины. 1 час тренировки сопоставим по эффекту с 7 часами обычных упражнений! Занятия на тонусных столах доступны людям любого возраста и любого уровня физической подготовки.

С «Тонусом» желаемая фигура станет реальностью!

Все подробности по телефонам:

310-44-70 (г. Бердск, ул. Первомайская, 19)

286-10-82 (Академгородок, ул. Российская, 21)

Источник: Раздел «Тонус-клуб»на сайте Весь Бердск

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