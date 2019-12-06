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Против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км выступает МВД

16:32 06.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министерство транспорта в целом поддерживает данную инициативу, так как, когда был введен лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко.

Против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км выступает МВД
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
По его словам, в начале этого года на заседании правительственной комиссии, которую возглавляет зампред правительства, по обеспечению безопасности дорожного движения, министерство выразило свою позицию, выступив против снижения администрируемого порога с 20 до 10 километров в час.
Министр заявил, что инициатива такого нововведения не принадлежит возглавляемому им ведомству. Вместе с тем, добавил Колокольцев, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта в целом поддерживает данную инициативу, так как, когда был введен лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко. В то же время, ведомство совместно с Росавтодором и ГК «Автодор» обсуждает перечень федеральных трасс, где в случае понижения нештрафуемого порога скорости будет повышен скоростной режим.

Источник: РИА Новости

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