Год прожили нормально и стабильно: Медведев оценил состояние российской экономики

И это самое главное с учетом того, что в разные годы так или иначе возникали разные проблемы, отметил премьер.

Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

Экономика и социальная сфера в России в целом прожили 2019 год нормально и стабильно, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

«Итоги года всегда не очень просто выразить в нескольких десятках предложений, но я попробую. Они, эти итоги, всегда сопровождаются цифрами, поэтому, может быть, это несколько скучно, но все-таки я эти цифры назову, поскольку они характеризуют общую ситуацию. В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно», — сказал Медведев.

Он отметил, что это самое главное с учетом того, что в разные годы так или иначе возникали разные проблемы.

Источник: РИА Новости