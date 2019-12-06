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Год прожили нормально и стабильно: Медведев оценил состояние российской экономики

17:00 06.12.2019 Фото: кремлин.ру
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И это самое главное с учетом того, что в разные годы так или иначе возникали разные проблемы, отметил премьер.

Год прожили нормально и стабильно: Медведев оценил состояние российской экономики
Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

Экономика и социальная сфера в России в целом прожили 2019 год нормально и стабильно, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

«Итоги года всегда не очень просто выразить в нескольких десятках предложений, но я попробую. Они, эти итоги, всегда сопровождаются цифрами, поэтому, может быть, это несколько скучно, но все-таки я эти цифры назову, поскольку они характеризуют общую ситуацию. В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно», — сказал Медведев.

Он отметил, что это самое главное с учетом того, что в разные годы так или иначе возникали разные проблемы.

Источник: РИА Новости

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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы согласны с Медведевым?

Аноним, 06 декабря 2019 17:10
Все понимают про кого он это сказал?
Аноним, 06 декабря 2019 17:11
И для кого? Дураков все меньше и меньше. Я надеюсь
Аноним, 06 декабря 2019 17:21
НВР:
нет конечно
Аноним, 06 декабря 2019 17:23
Блин молодец, оказывается проблем нет
Гость, 06 декабря 2019 17:34
Проблемы только в Украине и Сирии у нас как в песне в Багдаде все спокойно.
Аноним, 06 декабря 2019 17:35
Только бы не приезжал больше,этот мтстер стопвсякое движение...
Аноним, 06 декабря 2019 17:45
интересно, почему вдруг Медведева стали много показывать..
готовят народ к его очередной роди преемника на посту президента?
открытым текстом уже пишут в наших сми, что после выборов в сша в конце 20 года Путин будет уходить и готовит себе преемника по казахстанской модели ,где Назарбаев поставил вместо себя послушного Токаева,но при этом сохранил фактическую власть ...
Аноним, 06 декабря 2019 17:48
Да вообще все гуд. У них

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