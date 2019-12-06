Позор: Инвалидов лишил подгузников недобросовестный поставщик в Бердске

Победитель тендера на поставку подгузников не выполняет обязательств. Фонд соцстраха наложет на него штрафные санкции. Инвалиды полгода ждут памперсы, вынужденные покупать их на свои деньги.

Для некоторой категории инвалидов подгузники также необходимы, как и лекарства

Полгода не получают бесплатные подгузники инвалиды Бердска.

— В нашем доме живут несколько инвалидов. Им не привозят подгузники то ли с конца мая, то ли с начала июня. Я вчера звонила заведующей соцстраха, она предложила выплатить компенсацию. Компенсируют по 18 рублей за подгузник, а мы покупаем упаковку за 1100, самые дешевые. Компенсации получается 500 с небольшим рублей. А где брать остальные деньги? Заведующая рассказала, что тендер разыграли, а поставщик оказался недобросовестным. Я спрашиваю: мне-то что делать? — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 6 декабря Анна Карманова.

Анна ухаживает за отцом-инвалидом первой группы. Живут они в одной квартире.

Как рассказала бердчанка, она еще имеет возможность получить хоть какую-то компенсацию за подгузники, а ее соседка с первого этажа, инвалид первой группы, и этого сделать не может — нет счета в банке.

— Мы звонили в октябре — нам обещали до конца ноября подгузники привезти. Сейчас говорят, что придется ждать до конца декабря. Нам положено три подгузника в день. Нам их везут как-то частями. Непонятно. Но уже не привозили подгузники больше чем полгода, — отметила Анна.

Звонила Анна и в региональный фонд страхования, где тоже услышала о том, что попался недобросовестный поставщик, поэтому поставка подгузников задерживается.

По словам Светланы Козловой, у которой 17-летняя дочь инвалид первой группы, в этом году она получила только треть от положенного количества подгузников.

— Они всякими отговорками отговариваются. А на самом деле у них вот что происходит. Им дают, допустим, деньги купить подгузник за 10 рублей. Но уже нет таких компаний, которые продают по такой цене. Они их продают по 12-15 рублей. Они тянут время до конца года и потом уже на оставшиеся деньги покупают за 15 рублей. Там уже будет только половина, — рассказала Светлана Козлова.

Поставщика — к ответу

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» консультант-руководитель группы по связям с общественностью регионального фонда социального страхования Ирина Спирина, сложилась такая ситуация, что поставщик попался недобросовестный.

Новосибирское отделение Фонда социального страхования 30 сентября 2019 года заключило государственные контракты для обеспечения инвалидов подгузниками для взрослых. Контракты заключены в соответствии с требованиями федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Филиалы отделения Фонда своевременно сформировали реестры инвалидов, нуждающихся в обеспечении подгузниками, и передали их поставщику для дальнейшей работы: доставки технических средств реабилитации по месту жительства инвалидов.

В настоящее время поставщик существенно нарушает сроки поставки подгузников инвалидам. В связи с этим отделение Фонда ведет претензионную работу. А также прилагает все необходимые усилия, чтобы поставщик в полной мере и в кратчайшие сроки исполнил свои обязательства в соответствии с заключенными государственными контрактами.

После окончательного исполнения поставщиком обязательств по доставке подгузников инвалидам отделение Фонда рассмотрит вопрос о предъявлении к нему штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по государственному контракту, подчеркнула Ирина Спирина.

Новосибирское региональное отделение приносит извинения за ситуацию, сложившуюся в связи с нарушением сроков доставки подгузников поставщиком.

Вечная тема

Проблема с задержкой подгузников для выдачи инвалидам возникает в Бердске не первый раз.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в апреле 2019 года, 79-летний инвалид из Бердска Василий Симаев несколько месяцев не мог получить подгузники. Тратил на них свою небольшую пенсию, деньги компенсировали не все. Покупать необходимое количество памперсов было не под силу, и бедному старику приходилось обматываться простыней и пленкой при выходе из дома. К страданиям бердчанина не остались равнодушными читатели «Курьер. Среда. Бердск» и передали ему несколько пачек памперсов. Вскоре партию подгузников доставили и из соцстраха.

Напомним, аналогичная история произошла в Бердске в 2016 году: памперсы не выдали немощному лежачему инвалиду. После вмешательства редакции семью Сингуровых обеспечили и пеленками, и подгузниками.

В 2008 году «Курьер. Среда. Бердск» проводил журналистское расследование, опубликовав цикл материалов «Фаерман против соцстраха» о престарелой бердчанке, прикованной к постели, которой тоже не выдавали положенные законом подгузники.

Тогда редакции удалось возобновить поставку индивидуальных средств реабилитации пожилой женщине-инвалиду. Сотрудники соцстраха привезли ей на дом подгузники и извинения. Кроме того, после публикаций в соцстрахе вскрылись нарушения и допустившие их понесли заслуженное наказание.