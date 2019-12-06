Охранникам ЧОП без оружия и тревожным кнопкам доверят безопасность больниц Бердска

Вооруженные группы быстрого реагирования должны прибыть по сигналу в течение 5 минут. За охрану 31 объекта бердская ЦГБ готова заплатить почти 1 млн рублей.

В хирургическом корпусе ЦГБ сохранят пост охраны

Горбольница Бердска через сайт госзакупок ищет охранников. Электронный аукцион, в котором смогут участвовать частные охранные предприятия, пройдет 16 декабря. Контракт на охрану больничных корпусов по всему городу необходимо заключить с 1 января 2020 года и сразу на 7,5 лет — 67 740 часов.

За работу трех постов физической охраны в течение 273 суток каждый, централизованное слежение и реагирование на тревожные кнопки бердская ЦГБ готова заплатить 973,2 тыс. рублей

Посты физической охраны установят в больничных корпусах: ул. Боровая, 109 (хирургия), ул. Попова, 10/1 (наркология), ул. Пушкина, 172 (новая поликлиника, женская консультация). Время прибытия мобильной вооруженной группы быстрого реагирования не более 5 минут.

К особым условиям относится то, что охраняемый объект является местом массового пребывания людей, к которому применяются требования антитеррористической защищенности. Он подлежит обязательной охране войсками Росгвардии. Тем не менее, ЧОП обязан помимо технических средств — сигнализация, видеонаблюдение — использовать вооруженную мобильную группу. Охранники в больницах должны нести службу круглосуточно и без оружия.

При этом сотрудники охраны обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режим, общественный порядок и безопасность, защиту жизни и здоровья должностных лиц, работников больниц, посетителей, сохранность материальных ценностей и имущества. Кроме того, охранники проверяют помещения на наличие подозрительных предметов и лиц, контролируют правильность вноса (ввоза), выноса (вывоза) имущества и материальных ценностей.

«Исполнитель, через пульт центрального наблюдения, самостоятельно обеспечивает получение информации о состоянии охранно-пожарных шлейфов, оказывает услуги по охране объектов», — сказано в аукционной документации.

В списке подлежащих охране значится 31 объект, в том числе лаборатории, пищеблоки и фельдшерско-акушерские пункты.

Места установки пультов центрального наблюдения:

— ул. Боровая, 109/4 – прачечная хирургического корпуса;

— ул. Боровая, 109/3 – пищеблок хирургического корпуса;

— ул. Боровая, 109 – кабинет биохимической лаборатории во взрослом поликлиническом отделении № 2;

— ул. Боровая, 109 – взрослое поликлиническое отделение №2

— ул. Боровая, 107/1 – канализационно-насосная станция;

— ул. Островского, 53 – центр «Здоровье»;

— ул. Островского, 53 – центральная диагностическая лаборатория;

— ул. Островского, 53 – отделение функциональной диагностики;

— ул. Островского, 53 – взрослое поликлиническое отделение №1;

— ул. К. Маркса, 28 – центральный архив;

— ул. К. Маркса, 28 – детское поликлиническое отделение №1;

— ул. К. Маркса, 28 – рентгенкабинет;

— Микрорайон, 40 – детское поликлиническое отделение №2;

— ул. Ленина, 43 – стоматологическое отделение;

— ул. Ушакова, 7 – бухгалтерия.

— ул. Ушакова, 7 – педиатрическое отделение;

— ул. Ушакова, 7 – аптека;

— ул. Попова, 10 – пищеблок терапевтического корпуса;

— Ушакова, 7, каб. №31 (серверная);

— п. Мичуринский, ул. Солнечная, 5/1, ФАП;

— п. Агролес, ул. Парковая 11, амбулатория.

Некоторые объекты охраняются посредством получения сигнала с тревожной кнопки, которые устанавливает ЧОП зп свой счет на время действия контракта.

Места установки тревожных кнопок:

— ул. Боровая, 105 – родовое отделение;

— ул. Боровая, 107 – противотуберкулёзный диспансер;

— ул. Боровая, 107 – взрослое инфекционное отделение;

— ул. Боровая, 109 – хирургический корпус.

— ул. Ушакова, 7 – педиатрическое отделение;

— ул. Пушкина, 172 – терапевтический корпус №1, консультативно-диагностический центр;

— ул. Попова, 10 – терапевтический корпус №2;

— ул. Островского, 53 – отделение скорой медицинской помощи;

— ул. К. Маркса, 28 – рентгенкабинет;

— ул. К. Маркса, 28 – архив.

Время прибытия мобильной вооруженной группы быстрого реагирования не более 5 минут.