Дебют Зеленского: Президент Украины впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Украинский президент появился на обложке свежего номера международной версии журнала.

Под фотографией Зеленского размещена надпись: «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

TIME’s new international cover: «I’m not afraid of the impeachment questions.» How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world’s biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc



«Я не боюсь вопросов импичмента». Как президент Украины Владимир Зеленский управляется со своей ролью в крупнейшей в мире политической драме», — анонсировало издание новую обложку международного издания на своей странице в Twitter.

В версии журнала, которую Time выпускает на США, на обложку помещен Дональд Трамп. Главная тема посвящена импичменту президента.

TIME’s new cover: The Trump campaign has raised millions off impeachment — and Facebook is one of its most powerful tools https://t.co/7uw1Iyl1GJ pic.twitter.com/G7CjzVRTnJ

— TIME (@TIME) 5 декабря 2019 г.