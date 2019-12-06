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Мужчин на 8% меньше, чем женщин в Новосибирской области

22:27 06.12.2019
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Женщины составляют 53,77% населения страны. Представители сильного пола преобладают только в одном субъекте РФ, — на Чукотке — хотя их преимущество минимальное: 50,8% против 49,2%.

Мужчин на 8% меньше, чем женщин в Новосибирской области
Особенно нехватка мужского народонаселения ощущается в Ярославской (44,9%), Новгородской (45,1%), Ивановской (45,2%) и Тульской (45,3%) областях, Республике Ингушетия (45,5%) и Санкт-Петербурге (45,3%)

В большинстве российских регионов преобладает женское население. Как сообщили в Росстате, женщины составляют 53,77% населения страны. Представители сильного пола преобладают только в одном субъекте РФ, — на Чукотке — хотя их преимущество минимальное: 50,8% против 49,2%.
Примерно равное соотношение мужчин и женщин — в четырех регионах страны. Это Камчатский край (50,0% мужчин), Ямало-Ненецкий автономный округ (49,6%), Республика Чечня (49,3%) и Ханты-Мансийский автономный округ (48,7%). В остальных областях, краях и республиках женщин значительно больше. Особенно нехватка мужского народонаселения ощущается в Ярославской (44,9%), Новгородской (45,1%), Ивановской (45,2%) и Тульской (45,3%) областях, Республике Ингушетия (45,5%) и Санкт-Петербурге (45,3%).

Статистику Росстата подтверждают и данные по рождению мальчиков. Так, по данным на 1 января 2019 года, в России на 1000 мальчиков в возрасте до 4 лет приходится в среднем 945 девочек. Однако впоследствии этот разрыв сокращается. В возрастной группе 30-34 лет на 1000 мужчин насчитывается 992 женщины, а в возрастной группе 35-39 лет — уже 1021 женщина. Затем с каждой последующей возрастной группой количество представителей сильного пола уменьшается еще больше.

Мужчин на 8% меньше, чем женщин в Новосибирской областиИсточник: АиФ

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