Волосы посыпались: в чем причина чрезмерно выпадающих волос?

В среднем человек теряет от 50 до 100 волос в день. Если это количество явно или во много раз превышено, то нужно обращаться к терапевту или дерматологу. Чрезмерная потеря волос может быть вызвана стрессом или другой, более серьезной проблемой со здоровьем.

Определенное количество выпадения волос является нормальным как у мужчин, так и у женщин

Перманентное выпадение волос является частью естественного цикла организма, но проблема с потерей волос к нему не относится. О ней, прежде всего, говорит чрезмерное количество выпадающих волос. В причинах такого выпадения разбираемся в статье..

Определенное количество выпадения волос является нормальным как у мужчин, так и у женщин. В среднем человек теряет от 50 до 100 волос в день. Если это количество явно или во много раз превышено, то нужно обращаться к терапевту или дерматологу. Чрезмерная потеря волос может быть вызвана стрессом или другой, более серьезной проблемой со здоровьем.

Андрогенная алопеция (облысение). Как мужское, так и женское облысение является генетическим процессом (ген, включающий истончение и поредение шевелюры, может быть унаследован от любого из родителей). Мужчины имеют тенденцию терять волосы от висков и макушки головы. У женщин волосы обычно становятся тоньше по всей голове.

Андрогенная алопеция чаще встречается с возрастом, но может начаться в любой момент после полового созревания. У многих женщин, страдающих андрогенной алопецией, она развивается после менопаузы. Это означает, что на данное состояние оказывают влияние гормоны.

Беременность. Некоторые женщины могут столкнуться с чрезмерным выпадением волос вскоре после родов, что связано с уменьшением уровня эстрогена в их организме. Данный тип выпадения волос является временным нарушением, которое обычно проходит в течение года или раньше.

Телогенный выпот. Выделение телогена — это состояние, которое приводит к выпадению большего количества волос, иногда сразу пучками. Чтобы лечить такое выпадение волос, необходимо корректировать причину, которая вызвала телогенный выпот.

Причинами телогенного оттока могут стать тяжелый стресс, хирургическое вмешательство, роды, резкая потеря веса, проблемы с щитовидной железой, некоторых лекарств.

Анаген эффлувиум (Anagen effluvium ). Данное состояние характеризуется диффузным выпадением волос из волосяных фолликул. При этом волосы могут выпадать не только с головы, но также и с других частей тела, в том числе бровей и ресниц.

Причинами, провоцирующими это состояние, могут быть химиотерапия и радиационное излучение, грибковая инфекция, аутоиммунное заболевание.

Очаговая алопеция. Она является аутоиммунным заболеванием, которое вызывает внезапное выпадение волос, происходящее в связи с тем, что иммунная система начинает атаковать волосяные фолликулы, наряду с другими здоровыми частями тела.

В случае очаговой алопеции волосы на голове, а также на бровях и ресницы могут облетать не равномерно, а только на небольших участках.

Тракционная алопеция. О ней специалисты говорят, когда волосы выпадают из-за того, что стягиваются в тугие прически, и это приводит к их повреждениям и разрыву.

Лекарства. Некоторые лекарства могут вызвать выпадение волос в виде побочного эффекта. Примеры таких лекарств включают в себя:

разжижающие кровь (варфарин),

снижающие уровень холестерина (лопид),

предназначенные для лечения прыщей (аккутан),

антидепрессанты,

бета-блокаторы.

Недостаток питательных веществ. Их дефицит может возникать в связи со скудным питанием или строгой диетой, а также из-за рациона, в котором превалируют сладости и изделия фастфуда, обедненные витаминами продукты. Очень часто проблемное выпадение волос связано с дефицитом железа и анемией.

Противозачаточные таблетки. Препараты с высоким андрогенным индексом значительно повышают риск выпадения волос. Потеря волос может наблюдаться как при использовании противозачаточных таблеток, так и спустя несколько недель или месяцев после прекращения приема этих средств.

Стригущий лишай. Стригущий лишай является грибковой инфекцией, которая может вызвать выпадение волос вместе с образованием временных лысин на голове.

Симптомы инфекции могут проявляться как:

небольшие пятна, которые постепенно увеличиваются, образуя чешуйчатые, лысые участки кожи;

очень ломкие волосы,

зуд, красные пятна кожи в пораженных участках,

волдыри на коже головы.

Если стригущий лишай не заживает сам по себе, то врач может назначить противогрибковое лекарство, антибиотик.

Источник: МедикФорум