Маршем на Крым хотят идти из Украины крымские татары

По словам Рефат Чубаров это будет «ненасильственная мирная акция» под названием «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства», во время которой участники пересекут границу Крыма и Украины.

Чубаров готовит пеший ход из Украины в Крым

Лидер меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров собирается провести «мирную акцию», во время которой пройдет шествие с территории Украины в Республику Крым. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщают местные СМИ.

По его словам это будет «ненасильственная мирная акция» под названием «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства», во время которой участники пересекут границу Крыма и Украины. «Мы идем к себе домой», — заявил Рефат Чубаров. Он сообщил, что попытается привлечь к проведению акции представителей других государств, которые также должны будут пройти маршем. Точной даты проведения Чубаров не назвал, однако заявил, что уже создан штаб, состав которого назовут в ближайшее время. Стоит отметить, что это будет не первая попытка лидеров меджлиса* войти на полуостров. Так, 3 мая 2014 года Мустафа Джемилев, которому незадолго до этого закрыли въезд в Республику, попытался пересечь границу в сопровождении своих сторонников. Джемилеву так и не удалось попасть в Крым, а его сторонники вынуждено разбрелись по домам, не добившись результата.

* Запрещенная в России экстремистская организация

