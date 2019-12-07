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Общество / Стиль жизни

Что просят у Деда Мороза российские дети?

08:36 07.12.2019 Фото: pxhere.com
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В канцелярии российского Деда Мороза рассказали о содержимом некоторых детских писем, пришедших на волшебную почту. У Деда Мороза, чаще всего в своих письмах дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Кроме этого, дети просят смартфоны, куклы и машины.

В канцелярии российского Деда Мороза рассказали о содержимом некоторых детских писем, пришедших на волшебную почту. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Деда Мороза, чаще всего в своих письмах дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Кроме этого, дети просят смартфоны, куклы и машины.

— Одну из необычных просьб Дед Мороз нашел в письме девятилетней девочки Лизы из Владимирской области. Она обеспокоена проблемами экологии, в частности обмелением рек. В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду, — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что на 1 ноября 2019 года Дед Мороз получил 3,6 миллиона писем. Послания отправляют как дети, так и взрослые, многим из которых больше 40 лет. Многие присылают волшебнику свои поделки, подарки и рисунки, рассказывают о своей семье и добрых делах.

Торжества по поводу дня рождения Деда Мороза проходят в Великом Устюге 18 и 19 ноября. В качестве гостей на праздник в вотчину зимнего волшебника приехали представители Сказочной карты России во главе с Российской Снегурочкой из Костромы.

Как сообщили в резиденции волшебницы, Снегурочка, как и Дед Мороз, ведет активную переписку с детьми и взрослыми. Получить поздравление от Снегурочки может любой желающий, оставивший заявку на Почте Снегурочки в ее костромской резиденции.

— Чтобы письмо пришло вовремя, заказ необходимо сделать заранее. Например, письмо с новогодними поздравлениями нужно оформить до 10 декабря, — сообщили в администрации Костромы.

Почта Снегурочки работает круглый год. Сказка в конверте прилетит из Костромы в любую точку России. В ответ на каждое письмо, приходящее в Резиденцию Снегурочки, она отправляет свой привет.

Источник: РГ

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