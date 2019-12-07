Выплатили компенсации обманутым дольщикам на 35% выше стоимости договоров долевого участия

Компенсационная выплата позволит гражданам оперативно получить деньги и вложить их в улучшение своих жилищных условий

Фонд защиты прав дольщиков в пятницу начал выплату компенсаций за проблемные жилые дома, которые нецелесообразно достраивать. Первые выплаты, которые оказались в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), получили дольщики Саратовской области, сообщила пресс-служба фонда.

«Компенсационная выплата позволит гражданам оперативно получить деньги и вложить их в улучшение своих жилищных условий. С момента приема заявления по закону на этот процесс отводится не более 10 рабочих дней. Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость ДДУ, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ», — сказал на встрече с дольщиками региона генеральный директор фонда Олег Говорун, чьи слова привела пресс-служба.

На получение компенсации записались более 90% дольщиков Саратовской области (824 человека), заявку можно подать через горячую линию и сайт фонда. Выплаты осуществляет Банк ДОМ.РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на рассмотрение нижней палаты парламента вынесен вопрос о внесении изменений в законодательство, которые позволят освободить от НДФЛ дольщиков, получающих компенсации.

«У нас в этом вопросе есть поддержка президента РФ, председателя правительства. У нас под эти цели заложены средства. Все идет к тому, что вопрос будет решен положительно», — приводятся в сообщении слова Володина на расширенном заседании рабочей группы по вопросам участников долевого строительства Саратовской области.

Фонд защиты прав дольщиков взял на себя решение проблемы с 31 долгостроем в Саратовской области за счет федерального бюджета. Регион планирует восстановить права обманутых дольщиков еще 16 домов. «Вопрос с обманутыми дольщиками Саратовской области постараемся закрыть в 2020 году, максимум в 2021-м», — сказал Володин.

Прием заявлений на компенсации

ДОМ.РФ с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на наблюдательном совете фонда было решено выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома. Речь идет о проектах 11 застройщиков в семи регионах. Первым регионом, где начали приниматься заявления, стала Саратовская область, с 9 декабря заявления начнут принимать в Ивановской области, с 10 декабря — в Красноярском крае, с 16 декабря — в Якутии, Орловской, Пензенской и Ленинградской областях. Объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составляет 5,7 млрд рублей.

Наблюдательный совет фонда 15 ноября принял решение по восстановлению прав пострадавших дольщиков в 56 домах-долгостроях в России, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение. Всего будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.