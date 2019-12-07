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Угнала Hyundai Solaris пьяная автоледи без прав из Бердска у друга в Новосибирске

13:17 07.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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24-летняя бердчанка после «романтического ужина» под утро незаметно взяла ключи и поехала кататься по городу. Полицейским пришлось объявлять операцию «Перехват». Угонщицу поместили в спецприемник.

Угнала Hyundai Solaris пьяная автоледи без прав из Бердска у друга в Новосибирске
Угонщице грозит суд

В Железнодорожном районе Новосибирска полицейские раскрыли угон автомобиля, сообщили сегодня, 7 декабря, в управлении МВД по Новосибирской области.

6 декабря около 5.00 в отдел полиции №2 «Железнодорожный» УМВД по Новосибирску поступило сообщение об угоне автомобиля «Хендай Солярис» 2015 года выпуска от дома по улице Нарымской.

Незамедлительно была объявлена операция «Перехват», в ходе которой полицейские задержали угнанный автомобиль и находившуюся в нетрезвом состоянии подозреваемую в совершении преступления — 24-летнюю жительницу города Бердска.

Полицейские установили, что накануне подозреваемая и потерпевший вместе распивали спиртные напитки у него в квартире. Выбрав удобный момент, женщина незаметно взяла ключи от автомобиля своего знакомого и поехала кататься по городу. Обнаружив пропажу, владелец транспортного средства обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Автомобиль возвращен законному владельцу. Проводится расследование.

Как стадо известно «Курьер. Среда. Бердск», фигурантка помещена в спецприемник на 10 суток в соответствии с ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

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