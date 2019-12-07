Школьный автобус ПАЗ с детьми перевернулся под Псковом

В результате которого пострадали 9 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, которые следовали в школу.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, часть которых находилась в неисправном состоянии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в связи с ДТП с автобусом в Новоржевском районе, сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, утром 29 ноября 2019 года на 3-м км автодороги Новоржев – Кудеверь произошло опрокидывание автобуса марки ПАЗ, в результате которого пострадали 9 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, которые следовали в школу. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, часть которых находилась в неисправном состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следственным управлением СК России по Псковской области инициирована проверка автобусов, в том числе школьных, на предмет безопасности во время поездок.