Костылем забил насмерть ведьму пьяный житель Горного Алтая

С пьяных глаз ем показалось, что рядом с ним не собутыльница, а ведьма. Бил кулаками и костылем. Убил.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. За совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет

Заместителем прокурора Турочакского района Павлом Абрамовым утверждено обвинительное заключение в отношении 32 – летнего жителя с. Кебезень Турочакского района, сообщает прокуратура РГА.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Органами предварительного следствия установлено, что мужчине, по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения, показалось, что находившаяся рядом с ним женщина, 1935 г.р. — ведьма и, испытывая к ней личные неприязненные отношения, в одном из домов в с. Кебезень Турочакского района нанес ей не менее 6 ударов кулаками, а также 19 ударов костылем в область головы, рук и грудной клетки, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. За совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено в Турочакский районный суд для рассмотрения по существу.