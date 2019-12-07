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Какой режим питания помогает худеть

16:37 07.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ученые советуют есть в 10-часовой период, а оставшиеся 14 часов голодать. Через 3 месяца у участников эксперимента снизился вес и давление, улучшился сон.

Какой режим питания помогает худеть
Большую часть суток ученые рекомендуют голодать

Американские ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать. Исследование опубликовал портал Cell Metabolism, передает РИА Новости.

По мнению врачей, это позволит сбросить вес и улучшить самочувствие.

В исследовании участвовали 19 человек: 13 мужчин и 6 женщин. У них было нарушение обмена веществ, которое выражалось в замедлении метаболизма. Метаболический синдром проявляется у тех, кто ведет нездоровый образ жизни и злоупотребляет фастфудом.

Участники эксперимента, согласно рекомендации, должны были есть только в течение десяти часов, а все съеденное записывать в специальное приложение. Испытуемые также отмечали свою физическую активность.

Через 12 недель уровень холестерина у участников эксперимента снизился на 11%, а артериальное давление на 4-8. Кроме того, их вес снизился приблизительно на три килограмма. Некоторые из испытуемых заметили улучшение качества сна.

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