При сносе жилья собственнику будут возмещать равноценную стоимость имущества

При сносе дома собственнику жилья в ряде случаев предлагают выкупную цену, на которую можно купить разве что комнату в коммуналке

Права собственников помещений в многоквартирных домах защитят при изъятии жилья для госнужд — в первую очередь, это касается сносимых домов. Законопроект на эту тему поддержал Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Об этом сообщил председатель совета, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников по итогам выездного заседания в Казани. Изменения предлагается внести в Жилищный и Земельный кодексы. Документ был внесен в Госдуму примерно месяц назад.

Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета, напомнил, что законопроект разработан в целях защиты прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах при образовании земельных участков под ними. По его словам, необходимо соблюсти конституционное право на получение равноценного возмещения в случае изъятия жилого помещения для государственных и муниципальных нужд.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган до принятия решения об изъятии земельного участка под домом должен будет провести все необходимые процедуры. То есть сформировать земельный участок под домом, а также внести сведения о его границах в единый госреестр недвижимости.

При этом вводится запрет на принятие решения об изъятии земельного участка под многоквартирным домом до внесения сведений. Кроме того, нельзя будет образовать земельный участок по контуру дома — то есть без учета территории, необходимой для обслуживания здания и иных объектов, входящих в состав общего имущества жильцов.

Текущая ситуация, решили на заседании Совета, существенным образом ущемляет право собственников помещений на получение равноценного возмещения, учитывающего рыночную стоимость общего имущества. Эта проблема весьма актуальна для случаев, когда земельные участки под многоквартирными домами не были образованы до вступления в силу Жилищного кодекса (1 марта 2005 года). При этом обязанность по их образованию лежит на органах публичной власти и, по существу, не зависит от собственников помещений.

На заседании Совета подчеркнули, что введение предлагаемого регулирования позволит предотвратить нарушение прав и законных интересов граждан. В результате указанные процедуры станут более прозрачными.

Соавтор Крашенинникова — глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская — ранее объяснила, что при сносе дома собственнику жилья в ряде случаев предлагают выкупную цену, на которую можно купить разве что комнату в коммуналке. По ее словам, проблемы возникают, например, если участок под домом не поставлен на кадастровый учет. Основная стоимость — это как раз земельный участок. А граждан просто ставят перед фактом: их «развалюха стоит две копейки», отметила глава комитета.

Источник: РГ