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Здоровье / Общество

Аспирин борется с раком

20:39 07.12.2019 Фото: pxhere.com
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Эффект от популярного противовоспалительного средства заметен только среди тех пациентов, у которых нормальный индекс массы тела. То есть, употребляющие аспирин пациенты с ожирением (или с истощением) умирают от рака с той же вероятностью, что и не употребляющие.

Аспирин борется с раком
Прием аспирина, в частности, снижает смертность среди пациентов с раком простаты, яичников, легких, а также прямой кишки и толстого кишечника

Масштабное многолетнее исследование, проводившееся Национальными институтами здравоохранения США, подтвердило эффективность аспирина в качестве препарата с противораковыми свойствами. Прием аспирина один-три раза в неделю заметно снижает смертность среди пациентов с некоторыми формами рака.

Исследование, о котором идет речь, проводилось в США на протяжении двенадцати с половиной лет. Ученые проанализировали медицинские данные, собранные среди ста сорока тысяч американцев, и обнаружили некоторую корреляцию между регулярным употреблением аспирина и смертностью от некоторых онкологических заболеваний.

Прием аспирина, в частности, снижает смертность среди пациентов с раком простаты, яичников, легких, а также прямой кишки и толстого кишечника. Но эффект от популярного противовоспалительного средства заметен только среди тех пациентов, у которых нормальный индекс массы тела. То есть, употребляющие аспирин пациенты с ожирением (или с истощением) умирают от рака с той же вероятностью, что и не употребляющие.

Ученые и медики пока что не понимают, как способность аспирина бороться с раком связана с индексом массы тела. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, в обозримом будущем будет проведено дополнительное исследование.

Источник: Planet Today

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Может быть и другие эффективные, простые лекарства могут оказаться полезными при лечении рака?

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