Любимые фильмы россиян для просмотра перед новым годом

Традиционное кино для встречи Нового года: «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Карнавальная ночь», — а также голливудская комедия Криса Коламбуса «Один дома»

В тройку любимейших фильмов россиян, которые они традиционно смотрят в канун Нового года, вошли две картины Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Карнавальная ночь», — а также голливудская комедия Криса Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли.

Эту статистику, основанную на 19 миллионах оценок пользователей, представил проекта «Кино Mail.ru». Отмечается, что в ТОП-10 любимых новогодних кинокартин вошли также «Чародеи» Константина Бромберга, продолжение истории «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Криса Коламбуса, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса и другие картины. Впрочем, ни одна из современных отечественных новогодних комедий в список не попала. Поэтому проект подготовил ТОП-5, куда вошли российские фильмы, вышедшие после 2000 года.

Возглавила его картина «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. Фильм снят по мотивам пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

На втором месте оказалась романтическая комедия Евгения Бедарева «Тариф новогодний», вышедшая на экраны в 2008 году. «На третьем — первый фильм серии «Елки» (2010). Четвертое место — у лирической комедии «С Новым годом, мамы!» (2012), а пятое — у фильма «Елки 3″ (2013)».

Источник: РГ