07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Эмбрион человека: Дизайнерских детей запретят в Японии

22:29 07.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Министерство здравоохранения Японии рекомендовало ввести запрет на имплантацию генетически модифицированных эмбрионов человека, чтобы не спровоцировать развитие рынка детей с заданными характеристиками.

Эмбрион человека: Дизайнерских детей запретят в Японии
Министерство здравоохранения Японии рекомендовало ввести запрет на имплантацию генетически модифицированных эмбрионов человека

Власти Страны восходящего солнца могут запретить имплантацию эмбрионов человека, которые подверглись редактуре ДНК. Это предупредительный шаг для того, чтобы в этой стране не рождались так называемые «дизайнерские» дети.

Пока в Китае на свет появляются «дизайнерские» дети, власти соседней Японии предпринимают меры для того, чтобы не допустить это на своей территории. Министерство здравоохранения Японии рекомендовало ввести запрет на имплантацию генетически модифицированных эмбрионов человека, чтобы не спровоцировать развитие рынка детей с заданными характеристиками. Эта рекомендация была издана панелью экспертов, которые утверждают, что если в стране разрешат генетическую модификацию эмбрионов, то это будет представлять существенный риск и для младенцев, и для будущих поколений в целом.

При этом эксперты не возражают против проведения дальнейших исследований в области генетической редактуры эмбрионов человека для борьбы с наследственными болезнями. Они возражают только по поводу возможности имплантации этих эмбрионов в матку. Японское правительство в 2018 году разрешило генную модификацию эмбриона человека. В настоящее время она проводится с помощью редактора CRISPR. Он использует фермент, добытый из бактерий, который проходит через участки ДНК в специфическом месте, создавая отрезок, куда можно вставлять новые сегменты.

Пока что данная методика вне закона в таких странах, как Франция, Германия и Великобритания, но в прошлом году китайские ученые заявили о рождении первого в истории генетически модифицированного младенца, имеющего врожденную резистентность к ВИЧ. В Японии технология генной модификации используется во многих других областях, и особенно в сельском хозяйстве.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Имплантация генетически модифицированных эмбрионов человека - зло или благо,как считаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?
22:41 07-12-2019
Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?
Пробиотики в пиве продлевают жизнь, защищают от ожирения и бессонницы
22:35 07-12-2019
Пробиотики в пиве продлевают жизнь, защищают от ожирения и бессонницы
Эмбрион человека: Дизайнерских детей запретят в Японии
22:29 07-12-2019
Эмбрион человека: Дизайнерских детей запретят в Японии
Лечение рака: какие фрукты полезны
21:46 07-12-2019
Лечение рака: какие фрукты полезны
Самые популярные артисты 2019 года: Тима Белорусских и Билли Айлиш
21:12 07-12-2019
Самые популярные артисты 2019 года: Тима Белорусских и Билли Айлиш
Напыляемая кожа: что это такое?
21:05 07-12-2019
Напыляемая кожа: что это такое?
Любимые фильмы россиян для просмотра перед новым годом
20:53 07-12-2019
Любимые фильмы россиян для просмотра перед новым годом
Секс: чем полезен? 1
20:47 07-12-2019
Секс: чем полезен?
Аспирин борется с раком
20:39 07-12-2019
Аспирин борется с раком
Принимать один раз в месяц: разработана уникальная противозачаточная таблетка
20:33 07-12-2019
Принимать один раз в месяц: разработана уникальная противозачаточная таблетка