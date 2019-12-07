Эмбрион человека: Дизайнерских детей запретят в Японии

Министерство здравоохранения Японии рекомендовало ввести запрет на имплантацию генетически модифицированных эмбрионов человека

Власти Страны восходящего солнца могут запретить имплантацию эмбрионов человека, которые подверглись редактуре ДНК. Это предупредительный шаг для того, чтобы в этой стране не рождались так называемые «дизайнерские» дети.

Пока в Китае на свет появляются «дизайнерские» дети, власти соседней Японии предпринимают меры для того, чтобы не допустить это на своей территории. Министерство здравоохранения Японии рекомендовало ввести запрет на имплантацию генетически модифицированных эмбрионов человека, чтобы не спровоцировать развитие рынка детей с заданными характеристиками. Эта рекомендация была издана панелью экспертов, которые утверждают, что если в стране разрешат генетическую модификацию эмбрионов, то это будет представлять существенный риск и для младенцев, и для будущих поколений в целом.

При этом эксперты не возражают против проведения дальнейших исследований в области генетической редактуры эмбрионов человека для борьбы с наследственными болезнями. Они возражают только по поводу возможности имплантации этих эмбрионов в матку. Японское правительство в 2018 году разрешило генную модификацию эмбриона человека. В настоящее время она проводится с помощью редактора CRISPR. Он использует фермент, добытый из бактерий, который проходит через участки ДНК в специфическом месте, создавая отрезок, куда можно вставлять новые сегменты.

Пока что данная методика вне закона в таких странах, как Франция, Германия и Великобритания, но в прошлом году китайские ученые заявили о рождении первого в истории генетически модифицированного младенца, имеющего врожденную резистентность к ВИЧ. В Японии технология генной модификации используется во многих других областях, и особенно в сельском хозяйстве.

Источник: МедикФорум