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Сидеть! Лежать! Собаки понимают до 75 команд человека

02:23 08.12.2019 Фото: Pixabay
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Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса.

Сидеть! Лежать! Собаки понимают до 75 команд человека
Собаки, вероятно, сначала получили способность различать лай других псов, чтобы они могли определить свое положение среди других особей, а затем они начали обращать внимание на наш язык после того, как мы одомашнили их

Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса. Результаты исследования, проведенного с участием 42-х собак и опубликованного в журнале Biology Letters, также показали, что собаки могут отличить региональные акценты: от безупречного английского британской королевы до «американского» английского.

Исследователи воспроизвели записи речи четырех разных людей (как мужчин, так и женщин), которые говорили домашним животным одно и то же слово. Затем они добавили слово, которое звучало немного по-другому, например, «имел» и «спрятал», имеющие похожее звучание по-английски. Собаки резко реагировали, когда похожее слово «hid» менялось на «had». Они резко поворачивали голову и дольше смотрели на человека, повернув к нему голову или подняв уши в среднем на три секунды, показывая: они знают, что новое слово отличается от предыдущего. Согласно выводам ученых, понимание собаками человеческого языка выходит далеко за рамки простых команд «сидеть», «лежать» и «взять».
По мнению доктора Холли Рут-Гаттериджа, автора исследования из университета Сассекса, людям кажется, что собаки слышат от своих хозяев, некое «бла, бла, бла». «Однако результаты нашего исследования показывают, что у них более продвинутые языковые навыки, чем мы думаем, и я действительно знаю собак, которые могут отвечать, например, на 75 различных команд. Собаки, вероятно, сначала получили способность различать лай других псов, чтобы они могли определить свое положение среди других особей, а затем они начали обращать внимание на наш язык после того, как мы одомашнили их», — заявил ученый.

Как сообщает The Daily Mail, безусловным уникумом среди собак в этом отношении был американский кобель породы бордер-колли по кличке Чейзер. К слову, эта порода, выведенная на границе Шотландии и Англии, считается самой умной среди собак в мире.

Чейзер, проживавший с хозяином в Северной Каролине и умерший в начале этого года, мог различать более 1000 игрушек и найти их по имени, если ему произносили его.

Источник: РГ

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А люди понимают собак?

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