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Спасибо: В электричке мне стало плохо, люди помогли прийти в чувство

12:43 08.12.2019
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Многие спрашивали мой телефон, чтобы узнать о состоянии здоровья. Со мной все хорошо! Еще раз спасибо огромное за человечность!

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Инна:
— Спасибо, люди! 5 декабря я поехала на электричке \»Бердск-Новосибирск-Гл\», на 8.22 из Бердска. В дороге мне стало плохо, потеряла сознание. Хочу выразить слова огромной благодарности людям в вагоне и персоналу электропоезда. Мне оказали помощь и передали сотрудниками \»Скорой помощи\». К сожалению, я не знаю имена тех неравнодушных и внимательных мужчин и женщин, девушек, которые сидели рядом со мной и помогали прийти в чувство. Огромное всем спасибо! Вы — настоящие ЛЮДИ! Многие спрашивали мой телефон, чтобы узнать о состоянии здоровья. Со мной все хорошо! Еще раз спасибо огромное за человечность! С уважением ко всем участникам этого события, Инна.

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