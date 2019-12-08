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Кровавую бойню с уничтожением автомобилей устроили мигранты на рынке в Новосибирске

12:47 08.12.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. Бойцы Росгвардии задержали троих.

Кровавую бойню с уничтожением автомобилей устроили мигранты на рынке в Новосибирске
Троих подозреваемых задержали

Новосибирские полицейские задержали троих подозреваемых в повреждении автомобилей в ходе конфликта на одном из рынков города, сообщили «Курьер. среда. Бердск» сегодня, 8 декабря в управлении МВД по Новосибирской области.

7 октября в Новосибирске на улице Малыгина произошел конфликт между двумя группами граждан, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения. Противоправные действия были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и Росгвардии.

В ходе работы следственно-оперативной группы было установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и Росгвардии задержаны трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 36 лет, подозреваемых в повреждении трех автомобилей. Задержанные являются второй стороной произошедшего конфликта.

Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Видео ГУ МВД по НСО

Кровавую бойню с уничтожением автомобилей устроили мигранты на рынке в Новосибирске

У задержанных изъяли крупную сумму денег

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От редакции

Этническая мафия?

Аноним, 08 декабря 2019 13:19
А вымогательство, стало быть, уже не противоправные действия? Хоть убивай - главное чтобы тихо.
Аноним, 08 декабря 2019 13:53
главное всё прощать и подставлять щёки всем подряд...

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