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Пьяный водитель Nissan Sunny устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске

16:08 08.12.2019 Фото: АСТ-54
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Он вылетел на встречку, где разбил три автомобиля — Kia Rio, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Logan. Его пассажирка попала в больницу — на нее пришелся лобовой удар.

Пьяный водитель Nissan Sunny устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
Такси пострадало у удара выехавшего на встречку

В Новосибирске произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором несколько человек пострадали, сообщили сегодня, 8 декабря в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 7 декабря, около 23.40 в Ленинском районе на проезде Энергетиков водитель автомобиля Nissan Sunny 1987 года рождения, следовавший в сторону правого берега, не справился с управлением, в результате чего оказался на полосе встречного движения. Там он столкнулся с тремя автомобилями — Kia Rio, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Logan.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка Nissan 1994 года рождения, получившая травму головы. Водитель Nissan от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. На водителя Nissan составлен административный материал за отказ от освидетельствования на состояние опьянения по ст. 12.26 КоАП, предусматривающей лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

«С мужем ехали в такси KIA. Водитель Ниссана был пьян. Отрицал, что он водитель, хотя в машине кроме него и пострадавшей девушки никого не было. Удар в лобовое стекло был со стороны пассажира на переднем сидении, девушка разбила голову. Пьяный водитель не пострадал», — рассказала читательница АСТ-54.

По статистике ГИБДД только 50% водителей и пассажиров пользуются ремнями безопасности, несмотря на то, что их применение снижает риск гибели в случае ДТП на 70%. Применение детских удерживающих устройств снижает риск гибели детей в ДТП на 75%.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в смертельной аварии, когда спорткар столкнулся с фурой на бердском участке трассы Р-256 в районе «Колорлона» в ноябре водитель и пассажирка тоже не были пристегнута. 29-летний Илья Боровиков, сидевший за рулем гоночного авто, погиб на мета. Его супруга, уроженка Турции, скончалась в больнице через несколько дней.

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Пьяный водитель - сродни убийце?

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