Вместо незамерзайки залил виски Jack Daniels в патрульное авто полицейский в Новосибирске

На видео сам страж порядка говорит, что припас дорогой алкоголь для Нового года. Но его пришлось использовать не по назначению, когда в служебной машине закончилась омывающая жидкость.

Виски пошли в бачок для омывания стекол полицейской машины

Сотрудник полиции нашёл выход из ситуации, когда у него закончилась омывающая жидкость в патрульном авто, а нести службу ещё нужно. Ему пришлось принести в «жертву» бутылку виски, припасённую к Новому году, как он сам говорит на видео.

Забавный ролик появился в группе АСТ-54 в соцсети ВКонтакте 7 декабря. На нем видно, как полицейский, у которого закончилась жидкость для омывания лобового стекла, заливает в бачок бутылку виски, которую «хотел оставить на Новый год».

Решение полицейского использовать благородный алкогольный напиток вместо жидкости-«незамерзайки» вызвало противоречивую реакцию в соцсетях. Одни пользователи признались, что и сами так поступали бы в критической ситуации, другие требовали организовать внеочередную проверку сотрудников РОВД Калининского района (на видеозаписи видно, что съемки проходят возле ЛДС «Сибирь»).

Но большинство комментаторов восприняли ситуацию с юмором, посоветовав герою видео не пить «незамерзайку» за новогодним столом вместо потраченного виски.