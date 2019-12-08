08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Три дня к отпуску должны прибавить работодатели за ненормированный рабочий день

17:45 08.12.2019 Фото: Википедии
0

При этом «эксплуатировать» людей с таким режимом работы ежедневно — запрещено. Систематическое привлечение работника к труду сверх нормы может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

Три дня к отпуску должны прибавить работодатели за ненормированный рабочий день
Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели

Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день. При этом «эксплуатировать» людей с таким режимом работы ежедневно — запрещено.

В Роструде рассказали «РГ» об особенностях ненормированного рабочего дня. Согласно первой статьи 101 Трудового Кодекса, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово «эпизодически» здесь — ключевое.
Путин подписал закон о расширении полномочий инспекторов по труду

Систематическое привлечение работника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

Кроме того, работники с «ненормированным днем» на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы работаете сверх положенного?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте вслед за валенками житель Якутска
18:31 08-12-2019
Пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте вслед за валенками житель Якутска
Видео жесткого задержания полицейских за взятку в Приморье появилось в Сети
18:16 08-12-2019
Видео жесткого задержания полицейских за взятку в Приморье появилось в Сети
Повысить зарплаты учителям попросило Минпросвещения у Минтруда
18:00 08-12-2019
Повысить зарплаты учителям попросило Минпросвещения у Минтруда
Три дня к отпуску должны прибавить работодатели за ненормированный рабочий день
17:45 08-12-2019
Три дня к отпуску должны прибавить работодатели за ненормированный рабочий день
БердскОна так орала: Психиатр с криком оформила справку для ВТЭК ребенку-инвалиду в Бердске 4
17:24 08-12-2019
Она так орала: Психиатр с криком оформила справку для ВТЭК ребенку-инвалиду в Бердске
Пьяный водитель Nissan Sunny устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
16:08 08-12-2019
Пьяный водитель Nissan Sunny устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
Вместо незамерзайки залил виски Jack Daniels в патрульное авто полицейский в Новосибирске
15:51 08-12-2019
Вместо незамерзайки залил виски Jack Daniels в патрульное авто полицейский в Новосибирске
Находившийся под следствием вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна 5 этажа в Тамбове. Погиб 1
15:13 08-12-2019
Находившийся под следствием вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна 5 этажа в Тамбове. Погиб
В конкурсе красоты "Миссис Земной шар 2020" победила Ксения Кривко из Кемерова
15:04 08-12-2019
В конкурсе красоты
Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?
14:54 08-12-2019
Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?