Три дня к отпуску должны прибавить работодатели за ненормированный рабочий день

При этом «эксплуатировать» людей с таким режимом работы ежедневно — запрещено. Систематическое привлечение работника к труду сверх нормы может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

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Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день. При этом «эксплуатировать» людей с таким режимом работы ежедневно — запрещено.

В Роструде рассказали «РГ» об особенностях ненормированного рабочего дня. Согласно первой статьи 101 Трудового Кодекса, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово «эпизодически» здесь — ключевое.

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Систематическое привлечение работника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

Кроме того, работники с «ненормированным днем» на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.