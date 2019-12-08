Поросята-химеры: гибрид свиньи и обезьяны родился в Китае

Ученые затрудняются ответить, почему погибли два «поросенка-гибрида», но, по их мнению, это связано с неудачным процессом ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян

Первые в мире гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории в рамках программы выращивания человеческих органов внутри животных для трансплантации. «Поросята-химеры» содержали ДНК как свиней, так и обезьян — макак-крабоедов. Однако первый блин, что называется, вышел комом: они умерли в течение недели после рождения в лаборатории в Пекине.

Китайские ученые утверждают, что их исследование направлено на то, чтобы найти способ выращивания органов человека, сообщает The Daily Mail.

У маленьких животных при рождении содержался генетический материал от обезьян в их сердце, печени, селезенке, легких и коже. В интервью изданию New Scientist доктор Тан Хай из государственной китайской лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине рассказал, что в пятидневные эмбрионы поросят были введены стволовые клетки обезьяны, которые были приспособлены для производства флуоресцентного белка. Это и позволило исследователям выяснить, где клетки оказались в конечном итоге.

Ученые затрудняются ответить, почему погибли два «поросенка-гибрида», но, по их мнению, это связано с неудачным процессом ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Вместе с тем, некоторые представители научного сообщества предостерегают коллег от создания подобных гибридов из этических соображений. По мнению эксперта по стволовым клеткам Йельского университета Алехандро де Лос-Анджелеса, поиск лучшей модели для создания гибридов животных для выращивания органов для больного человека на протяжении десятилетий был «святым Граалем» биомедицинских исследований.

Однако в последнее время такие опыты скрещивания ДНК проводятся все чаще. Так, гибридный эмбрион человека-свиньи был создан в январе 2017 года в Институте Солка в Сан-Диего, но умер через 28 дней. Тем не менее, в целом экспертное сообщество выражает надежду, что подобные опыты могут предложить альтернативу донорству органов, на острую нехватку которых они ссылаются.

По данным британской государственной службы здравоохранения, в этой стране умирает около трех человек в день, а в США — 12 человек из-за невозможности обеспечить людей, нуждающихся в трансплантации, необходимыми для пересадки органами.

Источник: РГ