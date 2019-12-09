Утопил «каракатицу» рыбак на акватории Бердска
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Утопил «каракатицу» рыбак на акватории Бердска

10:34:5412/9/2019
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Рыбацкое транспортное средство второй день лежит на льду в районе моста через Бердь.

Неудачно окончилась рыбалка для одного из любителей подлёдного лова вчера, 8 декабря. При возвращении с рыбалки что-то пошло не так, и транспортное средство на огромных колёсах, на которых передвигаются по льду рыбаки, завязло в ледяной каше и перевернулось. Попытки хозяина самостоятельно вызволить «каракатицу» прошли впустую. В бердском поисково-спасательном отряде МЧС России бедолаге тоже ничем не помогли.

— Ближе к вечеру в отряд обратился за помощью хозяин «каракатицы», но поскольку угрозы жизни людям не было, то спасатели не поехали на место. Транспортные средства мы не эвакуируем, — пояснил начальник поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Козин. – К тому же у нас нет специальной техники для того, чтобы вытащить транспорт.

Видео с перевернувшейся и уже вмёрзшей в лёд «каракатицей» около восьми часов вечера попало в группу «АвтоБердск»: рыбак, обнаруживший рыбацкое средство передвижения, предупредил своих коллег о ледовой каше в районе моста через Бердь, наглядно показав, что бывает с теми, кто игнорирует правила безопасности. А сотрудники МЧС по Новосибирской области в очередной раз напоминают, что выезд любой техники на лёд возможен лишь на специально оборудованных ледовых переправах. В регионе, как правило, официально работают две переправы, которые ежегодно оборудуют в Ордынском районе.

Источник: svidetel24.info

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