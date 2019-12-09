Сюрприз от Деда Мороза: евро по 74 рубля и доллар по 67 рублей

Факторов, которые могут российскую валюту отправить и далее критически важных курсовых значений, предостаточно. Прежде всего — отношения США и Китая, когда будут введены новые импортные пошлины на китайские товары.

Судьба российской валюты по-прежнему зависит вовсе не от Москвы

Россияне готовятся к новогодним покупкам. Поэтому сегодня всех без исключения граждан волнует: насколько в ближайшие дни скаканут цены? Внимание приковано к курсу рубля, который, в свою очередь, привязан к событиям на глобальных рынках. И, в первую очередь, конечно, — к непрекращающейся торговой войне США и Китая. Которая запросто может испортить россиянам новогодние праздники.

Евро может подорожать до 74 рублей, а доллар — до 67 рублей

— Для того что бы сохранить свою курсовую стабильность, рублю нужно добрать без особых потерь хотя бы до двадцатых чисел декабря. Здесь начинается период налоговых выплат с пиком 25 декабря. Который сможет обеспечить российской валюте защиту от внешних факторов.

Без особых потерь — это значит не упасть к доллару США ниже отметки 64,50 и к евро ниже отметки 71,50, — рассказал «Свободное прессе» главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. — Если рублю это удастся, то никаких серьезных отклонений курса к концу декабря не случится.

«СП»: — А какие негативные факторы способны повлиять на рубль до этого времени?

— Факторов, которые могут российскую валюту отправить и далее критически важных курсовых значений, предостаточно. Прежде всего — отношения США и Китая, с ключевой датой развязки 15 декабря, когда будут введены новые импортные пошлины на китайские товары.

Если эти страны так и не придут к торговому соглашению до нее, начнется новая волна эскалации. Со всеми вытекающими негативными последствиями для рисковых активов.

Здесь и нефтяные цены, которые могут упасть к $ 55 за баррель Brent, если переговоры России и Саудовской Аравии об ограничении добычи пройдут недостаточно успешно.

Наконец, есть и внутренние факторы. Это выплаты по иностранным корпоративным долгам и сезонный спрос на валюту.

Если в результате влияния этих факторов рубль до 20 декабря выйдет за пределы отметок 64,50−65,00 к доллару США и 71,50−72,00 к евро, то, вероятно, до конца года российская валюта протестирует и более опасные уровни — 66,00−67,00 по доллару США и 73,00−74,00 по евро.

«СП»: — А в какой валюте сейчас стоит хранить деньги? Стоит ли копить рубли?

— Основная стратегия неизменна — это мультивалютная корзина (доллар США — 50%, евро — 30% и рубль — 10%). Где предпочтение пока стоит отдавать американскому доллару. Во-первых, потому что банковские процентные ставки по нему сейчас выше, чем по вкладам в евро. А во-вторых, потому что текущие курсовые уровни выглядит весьма привлекательно для того, чтобы заинтересоваться именно американской валютой.

Снижение ключевой ставки сыграет против рубля

«СП»: — Как вы полагаете, будет ли наша национальная валюта стабильной до конца года? Потрясений в ближайшие недели ждать не стоит? — Рубль, как, впрочем, и валюты других стран с развивающейся экономикой, довольно успешно справляются с крайне противоречивым новостным потоком в отношении «торговой войны» между США и Китаем. Сохраняя убежденность в отсутствие новой эскалации и достижения компромисса, — говорит «Свободной прессе» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. — Вопрос видимо заключается лишь в сроках: в этом году или же после Нового года.

Не реализуется, судя по всему, риск и от саммита ОПЕК+ — участники объединения договорились взять на себя дополнительные ограничения в 500 тысяч баррелей в сутки помимо уже действующих до конца первого квартала 2020 года 1,2 млн. барр/сутки. При этом соглашение будет продлено до конца следующего года. Осталось лишь распределить квоты и их утвердить. А это очень хорошая новость для российской валюты.

«СП»: — Ожидаются ли до конца декабря какие-то важные события, которые могут повлиять на курс российской валюты?

— Остаются заседания Банка России (13 декабря) и ФРС (11 декабря). Первое гипотетически может сыграть не в пользу рубля, если регулятор после вероятного понижения ключевой ставки с 6,5% до 6,25% сообщит о желании взять паузу в дальнейшем понижении ключевой ставки. Тем не менее, при сохранении в целом позитивных настроений на мировых рынках западные инвесторы могут переключиться с ОФЗ, где «ралли» исчерпало себя, на качественные корпоративные выпуски. Где можно будет заработать не только купон, но и сделать ставку на рост котировок.

«СП»: — В общем, из неизвестных переменных остается пока лишь заседание американского Федрезерва?

— Теоретически нас ждет либо нейтральная риторика регулятора с более категоричным посланием рынка об отсутствии понижения ставки как минимум до лета 2020 года. Либо заключение торговой сделки между США и Китаем, которое способно гипотетически произойти в любой момент.

Назревшая коррекция на фондовом рынке акций запустит глобальную переоценку рисков. В этом случае рубль начнет заметно слабеть.

Пока же эти риски не оправдались: базовым сценарием остается укрепление нацвалюты. Доллар может подешеветь до 63 рублей, евро впервые с марта 2018 года — стать дешевле 70 рублей.

При этом внутренние факторы (пиковые платежи по внешнему долгу и наращивание расходов федерального бюджета в конце года) не сыграют ключевой роли.

В то же время рано или поздно начнется глобальная переоценка рисков. Скорее всего — либо совсем перед Новым годом, либо спустя некоторое время, в январе. И маятник качнется уже в обратную сторону. Рубль вернется к минимумам, показанным в ноябре — 71,6 по евро и 64,5 по доллару.

Источник: svpressa.ru