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Образование / Общество

Включить тему благотворительности в школьную программу предложила ОП России

15:10 09.12.2019 Фото: pxhere.com
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Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий. Поэтому Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в программу воспитания в школах тему благотворительности и милосердия.

Включить тему благотворительности в школьную программу предложила ОП России

Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить

Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в школьную программу темы благотворительности и милосердия, говорится в проекте доклада ОП России «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год».

«Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий. Поэтому Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в программу воспитания в школах тему благотворительности и милосердия», — сказано в докладе.

В качестве положительного примера члены ОП России приводят Санкт-Петербург, где в благотворительной акции «Белый цветок» участвуют все школы города, проводятся «Уроки доброты», а школьники младших классов изготавливают около 70 тысяч белых цветов в поддержку тяжелобольных сверстников.
«Систематизировать опыт регионов сможет Общественная палата Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения и по итогам — подготовить рекомендации для школ по вовлечению детей в благотворительность и социальное служение», — прописано в докладе.
Источник: РИА Новости
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