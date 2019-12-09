Включить тему благотворительности в школьную программу предложила ОП России

Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий. Поэтому Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в программу воспитания в школах тему благотворительности и милосердия.

Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в школьную программу темы благотворительности и милосердия, говорится в проекте доклада ОП России «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год».

«Важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь ближнему — это универсальная ценность для всех цивилизаций, культур и религий. Поэтому Общественная палата Российской Федерации предлагает включить в программу воспитания в школах тему благотворительности и милосердия», — сказано в докладе.

В качестве положительного примера члены ОП России приводят Санкт-Петербург, где в благотворительной акции «Белый цветок» участвуют все школы города, проводятся «Уроки доброты», а школьники младших классов изготавливают около 70 тысяч белых цветов в поддержку тяжелобольных сверстников.