У крупных банков есть свои отделы по работе с взысканиями или коллекторские «дочки». Чаще всего кредиторы передают на взыскание коллекторам договоры займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

У крупных банков есть свои отделы по работе с взысканиями или коллекторские «дочки» Ипотечных заемщиков можно назвать одними из самых дисциплинированных банковских клиентов. Люди, которые берут ипотеку, принимают решение о займе гораздо более взвешенно, чем в случае с потребительскими кредитами. Однако от просрочек ипотечного кредита никто не застрахован, и они случаются. В этом случае общение с коллекторами может заметно подпортить нервы. Эксперты рассказали когда банки поручают работу с должниками коллекторам, и что те имеют право делать, а что нет.

Когда с долгами работают коллекторы

У крупных банков есть свои отделы по работе с взысканиями или коллекторские «дочки». Чаще всего кредиторы передают на взыскание коллекторам договоры займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней, говорит генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» Андрей Петков.

«К коллекторам попадают дела тех должников, которые отказались конструктивно взаимодействовать с кредитором и добровольно погашать долг. Таким образом, звонки от взыскателей поступают уже после того, как заемщик не выполнил свои обязательства, скрывался от сотрудников кредитной организации и не смог или не захотел договориться с кредитором о приемлемом для обеих сторон решении по выплате средств. Можно сказать, что с взыскателями имеют дело по большей части недобросовестные клиенты», – объясняет Петков.

Руководитель бутика наследственных решений «3В Консалтинг» Виктор Вяткин обращает внимание на то, что следует различать коллекторов как независимых от банка сборщиков просроченной задолженности и специалистов банка, которые работают с должниками.

«Я четыре последних года курировал в региональном банке работу внутренних специалистов по работе с розничной просрочкой и могу поделиться тактикой нашей работы. В разных банках она может отличаться. Мы напоминали клиенту SMS и звонком на следующий день после возникновения просрочки. Звонок делает кредитный инспектор. Цель такого звонка установить обстоятельства, из-за которых произошло нарушение срока», – говорит Вяткин. Кстати, по его словам, cущественная часть заемщиков на этом этапе погашает задолженность.

На следующем этапе (как правило, это месяц) работа с должником передается в службу безопасности, продолжает Вяткин. Там уже собирают дополнительную информацию, при необходимости выезжают к должнику, уточняют состояние залога. Если заемщик неохотно идет на контакт, то кредитор передает его данные в службу безопасности, не дожидаясь 30 дней.

«Если причина просрочки объективная (потеря работы и так далее), мы давали заемщику время для ее решения. Если доход на новом месте работы оказался ниже, возможна реструктуризация и снижение размера ежемесячного платежа. При этом его сумма не должна быть ниже месячных процентов на оставшийся основной долг, иначе сумма основного долга будет нарастать, а это невыгодно ни банку, ни клиенту», – вспоминает Вяткин.

Тактика правильного поведения

Если заемщик не скрывается от кредиторов и открыто инициирует диалог, то кредиторы могут пойти на уступки, отмечает Петков.

«При этом жизненными обстоятельствами, которые можно принять во внимание, являются продолжительная болезнь заемщика или членов его семьи, смерть близкого человека, потеря работы или трудоспособности. Каждая из этих причин, подтвержденная документально, может стать поводом для того, чтобы кредитор облегчил для заемщика условия погашения долга. Позитивным решением может стать увеличение срока выплаты средств, разбивка суммы долга на несколько платежей и даже отмена начисленной пени», – говорит представитель МФО «Честное слово».

Чаще всего банке старается урегулировать вопрос без коллекторов, если должник идет на контакт и каким-то образом поясняет причину просрочки, либо просит банк о реструктуризации, указывает заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Но в последнее время в связи со значительно увеличившимся числом должников, даже крупные банки через несколько месяцев передают долги коллекторам, добавляет эксперт.

Впрочем, банк может продать долг коллекторской организации в любой момент с момента просрочки ипотечного кредита, обращает внимание адвокат гражданско-правового направления Loys Кирилл Куватов. Конкретный начальный срок просрочки российское законодательство не устанавливает.

«Как показывает практика, при просрочке от трех до шести месяцев банки уже начинают привлекать коллекторов, заключая с ними агентские договоры. В этом случае коллекторское агентство не становится новым кредитором, а своего рода платным посредником между банком и должником, помогая взыскать задолженность в пользу банка. Если просрочка составляет более года, то банки уже уступают долги коллекторам. Простыми словами, «продают долг» коллекторам, что ведет к смене кредитора», – объясняет Куватов. Здесь стоит остановиться и отметить, что долги граждан по кредитам банки могут передавать коллекторам только в случае, если такая возможность прямо предусмотрена в договоре банка с клиентом, подчеркивает юрист.

Если же банк привлекает коллекторов для оказания содействия во взыскании просроченной задолженности, а не «продает» им долг, то банк обязан письменно уведомить об этом должника в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллекторов.

Методы давления в законе

Взаимодействие коллекторов с должниками регулируется федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», добавляет юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев. Закон устанавливает как возможные способы общения с должником, так и то, сколько раз коллектор может этими способами воспользоваться.

Например, звонить коллекторы могут не более одного раза в течение дня, двух раз за неделю и не более восьми раз в течение месяца, объясняет Шалаев. Звонки могут осуществляться не позднее 22 вечера и не раньше 8 утра. Связываться с близкими лицами должника можно только в том случае, если они указаны в качестве контактных лиц в кредитном договоре или выступают поручителями.

На практике коллекторы используют все мыслимые и немыслимые способы, чтобы добраться до должника, отмечает Куватов. В том числе они связываются с членами семьи должника, его работодателем, близкими знакомыми и так далее. Закон дает возможность коллекторам взаимодействовать с любыми третьими лицами – членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями, но только при соблюдении ряда условий.

Во-первых, должник согласен на такое взаимодействие с третьими лицами по поводу возврата его задолженности, причем согласие должно быть письменным, указывает юрист. Во-вторых, само третье лицо не выразило несогласия на взаимодействие с ним.

«Чаще всего коллекторы звонят родственникам – супругам, родителям, детям. Если у должника есть поручитель, то он также становится объектом пристального (и иногда назойливого) внимания коллекторов», – говорит Куватов.

Коллекторы имеют право добиваться погашения задолженности всеми законными способами с ограничениями, установленными законом о коллекторской деятельности. То есть они вправе звонить, настаивать на встречах, писать письма, электронные сообщения, подавать иски о взыскании денежных средств, но не могут угрожать, вводить в заблуждение относительно обстоятельств, оказывать психологическое давление, звоня, к примеру, каждые несколько минут, добавляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Что могут забрать

Конкретные правила работы различных банков с залоговым имуществом определяются общими и индивидуальными условиями кредитных договоров.

Банк может обратить взыскание на залоговое имущество, если должник просрочил уплату долга, говорит Куватов. Главное в этом случае – соблюдение требований разумности и соразмерности. По общему правилу, законодательно запрещено обращать взыскание на заложенное имущество, если сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 5% от размера стоимости заложенного имущества, а также если период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев.

Ипотечную квартиру банк имеет право продать через три месяца просрочки, говорит Вяткин. Кредитная организация направляет должнику требование о досрочном погашении кредита и обращается в суд. После вынесения судебного решения процедуру торгов организуют приставы.

«Банки могут продавать залог самостоятельно только в случае, если это прямо предусмотрено договором залога. По общему правилу обращение взыскания на предмет залога осуществляется в судебном порядке», – обращает внимание адвокат АК «Бородин и Партнеры» Олеся Спиричева.