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Не умеют планировать семейный бюджет: Почему треть россиян не платят по кредитам и займам

17:05 09.12.2019 Фото: pxhere.com
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11,3% респондентов назвали основной причиной образования просрочек изначальное нежелание возвращать деньги кредитору.

Не умеют планировать семейный бюджет: Почему треть россиян не платят по кредитам и займам

Заемщик рискует выйти на просрочку, если размер платежа по кредиту превышает 25-30% от его ежемесячного дохода

Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».
Компания с 14 по 31 октября проводила через соцсети опрос совершеннолетних граждан о причинах неплатежей по кредитам. Итоговое исследование включает в себя ответы 1,1 тысячи респондентов.
Согласно данным компании, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний. Около 13% участников опроса сообщили, что задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями образуется по причине снижения доходов вплоть до потери их источника.
В компании отмечают, что 11,3% респондентов назвали основной причиной образования просрочек изначальное нежелание возвращать деньги кредитору, а 10,9% опрошенных указали в качестве первостепенной причины «физически непреодолимые обстоятельства».
При этом 7,1% респондентов называют причиной неплатежей семейные или личные проблемы, а 3,3% опрошенных сообщили, что просрочка образуется в результате того, что о полученных кредитах и займах просто забыли. Кроме того, еще 4,3% россиян говорят о прочих препятствиях, среди которых довольно часто встречается вариант «сначала не было денег для выплаты, а потом обращаться в банк или МФО уже стыдно», указывают эксперты.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в ноябре сообщила, что заемщик рискует выйти на просрочку, если размер платежа по кредиту превышает 25-30% от его ежемесячного дохода. При этом в ассоциации советуют россиянам перед взятием кредита проводить «краш-тест», то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
Источник: РИА Новости
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