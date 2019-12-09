Владимир Путин утвердил звание «Заслуженный географ РФ»

Президент России Владимир Путин утвердил почетное звание «Заслуженный географ РФ», соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин поручал правительству установить 18 августа День географа, а также разработать проект указа об установлении звания «заслуженный географ».
«Установить почетное звание «Заслуженные географ Российской Федерации». Утвердить прилагаемое положение о почетном звании «Заслуженный географ РФ», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 6 декабря.
«Почетное звание «Заслуженный географ РФ» присваивается высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги», — говорится в тексте положения.
Среди них — заслуги в совершении географических открытий; в проведении научных экспедиций и исследований, в результате которых получены новые и исключительно важные сведения в области географии; в создании географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий, справочников, в том числе на языках народов РФ; в подготовке и реализации документов стратегического планирования по совершенствования системы размещения производительных сил в РФ; в популяризации достижений географической науки РФ и в подготовке квалифицированных кадров по географии.
Добавляется, что почетное звание «Заслуженный географ РФ», как правило, присваивается не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии наград.
Источник: РИА Новости