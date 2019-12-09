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«Перевыполнены в три раза показатели по переселению из ветхого жилья»- заявил Дмитрий Медведев

21:57 09.12.2019 Фото: pxhere.com
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К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза, но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу.

Перевыполнены в три раза показатели по переселению из ветхого жилья заявил Дмитрий Медведев
На 1 декабря в 10 субъектах нашей страны реализация программ расселения даже не зачиналась

Показатели по переселению из ветхого жилья по состоянию на ноябрь были перевыполнены в три раза в среднем по РФ, но в 10 регионах работа не начиналась. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

«К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза, но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу. Как всегда ситуация пестрая, по состоянию на 1 декабря в 10 субъектах нашей страны реализация программ расселения даже не зачиналась», — констатировал Медведев.

Источник: ТАСС

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