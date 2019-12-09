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Уснула и не проснулась 2-летняя девочка в детсаду под Астраханью

22:17 09.12.2019 Фото: www.pexels.com
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В ходе проверки установлено, что 9 декабря в одном из детских садов города Камызяка скончалась двухлетняя девочка.

Уснула и не проснулась 2 летняя девочка в детсаду под Астраханью
В Астраханской области проводится проверка по факту смерти ребенка в детском саду

Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели двухлетнего ребенка, сообщает СК по Астраханской области.

В ходе проверки установлено, что сегодня, 09 декабря 2019 года, в одном из детских садов г. Камызяка скончалась двухлетняя девочка.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет установлена точная причина смерти ребенка.

Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

По неофициальным данным, ребенок не проснулся после «тихого часа», пишут местные СМИ.

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