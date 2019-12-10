Ужасные подарки: Не дарите на новый год

Безусловно, открытка не является полноценным подарком, она скорее приложение к нему. И все же это не означает, что вы можете купить готовый вариант с каким-нибудь пошлым поздравлением, лучше подпишите ее сами от руки.

Не надо дарить абонементы на фитнес или оплаченный детокс-курс, если вас об этом не просили

Что подарить на Новый год коллегам и близким людям? Этот вопрос начинает волновать большинство россиян задолго до наступления самого праздника. Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объясняет, на что точно не стоит тратить деньги, если вы заботитесь о собственной репутации и действительно хотите сделать человеку приятно.

1. Очень дорогой подарок

Щедрость — замечательное качество, однако, когда дело касается подарков, держите себя в руках. Слишком дорогой презент может поставить человека в неловкое положение, ведь он будет думать, что должен отплатить вам той же монетой. Кроме того, Новый год — это не день рождения и не юбилей, поэтому тратить слишком большие деньги на подарок неуместно. Но, безусловно, не будем забывать, что у каждого свои представления о том, что такое «дорого» и «дешево».

2. Сертификат определенного магазина

Когда мы говорим о подарке, важно помнить два принципа. Во-первых, он должен быть сюрпризом. Во-вторых, на презенте не должно быть цены. Сертификат не соответствует последнему принципу, ведь на нем указана стоимость.

И есть еще один существенный минус такого подарка: хорошо, если вы точно знаете, какую марку или какой магазин предпочитает человек, но если вы не владеете такой информацией, то можете просто не угадать его предпочтения.

3. Плохой handmade

Новый год — семейный праздник, и, конечно, подарки для родных и близких, сделанные своими руками, не запрещаются. Но одно дело, когда вы роскошно вышиваете или вяжете, другое — когда вы только начинаете осваивать какой-то навык и ваши готовые изделия, мягко говоря, далеки от идеала. В последней ситуации лучше воздержаться от соблазна подарить свой handmade кому бы то ни было.

4. Деньги

Если вы решили пойти по самому простому пути и хотите подарить деньги, то знайте, что с точки зрения этикета это неприлично. Своим презентом вы как бы говорите человеку, что у вас не было ни времени, ни желания заниматься поисками.

В том случае, если человек сам просит подарить ему деньги (такое в наше время бывает, хотя к этикету это тоже не имеет никакого отношения), вы можете пойти ему навстречу. Главное, дарите всю сумму в конверте и крупными купюрами, не надо наскребать по сусекам пять тысяч рублей по сто или вообще по пятьдесят рублей.

5. «Громкие» детские игрушки

Отправляясь в гости туда, где есть маленькие дети, вы, конечно, должны взять подарки и для подрастающего поколения, пусть они будут чисто символическими, но все же. Главное — не дарите игрушки, которые издают слишком громкие звуки, например, барабаны, дудки, синтезаторы или автоматы. Лишний шум еще никому не доставлял удовольствия.

Аналогичное правило касается бенгальских огней, фейерверков, петард и других опасных игрушек. Нельзя дарить пиротехнику детям, это небезопасно.

6. Неправильная упаковка

Сегодня практически все упаковывают подарки, но здесь важно не перестараться, ведь может оказаться так, что коробка от презента будет лучше ее содержимого, тогда вы рискуете расстроить человека.

7. Абонемент в тренажерный зал

Если вы хотите начать новую жизнь с Нового года, это похвально, но не заставляйте других делать то же самое. Не надо дарить абонементы на фитнес или оплаченный детокс-курс, если вас об этом не просили, а вы просто решили, что кому-то пора худеть или прийти в форму, и проявили инициативу.

8. Шампунь и два кусочка мыла

Как бы красиво вы ни упаковали ароматный гель для душа и не менее ароматное мыло, они не станут хорошим подарком. Особенно когда речь идет о коллегах или малознакомых людях. Преподнести такой презент родным — еще полбеды, но лучше даже близким не дарить подобные вещи.

И, конечно, «высший пилотаж» — купить средство для борьбы с определённой проблемой. Например, шампунь от перхоти. Поверьте, человек в состоянии приобрести его самостоятельно.

9. Готовая открытка

Безусловно, открытка не является полноценным подарком, она скорее приложение к нему. И все же это не означает, что вы можете купить готовый вариант с каким-нибудь пошлым поздравлением, лучше подпишите ее сами от руки.

Источник: АиФ