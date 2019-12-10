Путин: убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили — это боевик, очень жесткий, кровавый человек

Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил Путин.

Путин сообщил о причастности убитого в Берлине грузина к теракту в московском метро

Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком, одним из организаторов терактов в московском метро, находился в розыске, заявил президент России Владимир Путин.

«Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске», — сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандского формата», отвечая на вопросы журналистов.

«Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил Путин.

Он отметил, что не знает, что произошло с убитым, и считает высылку российских дипломатов в ответ на это некорректным.

«Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений, некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения», — заявил Путин.

Россия неоднократно ставила вопрос перед ФРГ по выдаче бандита, убитого в Берлине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет зеркальные меры на высылку из Германии сотрудников российского посольства в связи с убийством в Берлине Зелимхана Хангошвили, но это не приведет к кризису в российско-германских отношениях.

«Вы спросили об ответных мерах. Существуют просто неписаные законы в таких случаях — вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все», — сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандского формата», отвечая на вопросы журналистов.

«Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего нет, но я не думаю, что должен возникнуть какой-то кризис», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо разобраться.

«Но в том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером (Ангелой Меркель — ИФ) согласен, мы будем делать все, чтобы в этом разобраться и помочь немецким коллегам», — подчеркнул президент России.

При этом Путин сказал, что было бы хорошо, если бы Россия и Германия сотрудничали не только в подобных трагических обстоятельствах, но и раньше.

«Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания», — сказал Путин.

Источник: www.interfax.ru