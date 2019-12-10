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Mercedes влетел Yutong: 20 пассажиров автобуса «Новосибирск-Барнаул» мерзли на Чуйском тракте

10:30 10.12.2019 Фото: МВД по НСО
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В результате столкновения транспортных средств водитель грузового фургона оказался зажат в салоне автомобиля, а его пассажир, 28-летний мужчина, получил ушибы грудной клетки.

Mercedes влетел Yutong: 20 пассажиров автобуса Новосибирск Барнаул мерзли на Чуйском тракте
В Новосибирской области сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, попавшего в ДТП

В Черепановском районе Новосибирской области сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, попавшего в ДТП на участке федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

6 декабря около 20.30 22-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, двигался по автодороге из Новосибирска в Барнаул и на 103-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с междугородним пассажирским автобусом Yutong. В результате столкновения транспортных средств водитель грузового фургона оказался зажат в салоне автомобиля, а его пассажир, 28-летний мужчина, получил ушибы грудной клетки. В автобусе никто не пострадал, однако 20 пассажиров оказались заложниками сложившейся ситуации, находясь в салоне неработающего автобуса при низкой температуре воздуха.

Mercedes влетел Yutong: 20 пассажиров автобуса Новосибирск Барнаул мерзли на Чуйском тракте

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, попавшего в ДТП

По прибытию на место происшествия сотрудники ДПС ГИБДД организовали безопасный проезд транспорта на участке ДТП и оказали помощь пассажирам автобуса. Часть пассажиров разметили в салоне проходящего автобуса, а остальным сотрудники ГИБДД предоставили возможность согреться в патрульных автомобилях. Через некоторое время оставшиеся граждане также убыли в город Новосибирск на попутном пассажирском транспорте.

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на территории Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а при движении по трассам строго соблюдать скоростной режим и правила обгона.

Источник: МВД по НСО

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