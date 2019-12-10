Вспышку от инопланетян в небе сняли на видео жители Алтая

Жители Алтая наблюдали странное голубое свечение

Жители Алтайского края видели странную голубую вспышку вечером 8 декабря. Явление запечатлено на нескольких видео, его бурно обсуждают в социальных сетях. Голубое свечение мигом появилось и исчезло. Его заметили жители Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул и других населенных пунктов. В соседнем регионе вспышку наблюдали жители Горно-Алтайска. «У нас в Поспелихинском районе тоже было. Саму вспышку в небе не видел, но землю осветило», – отметил подписчик сообщества Barnaul22. Один из пользователей шутит: «Инопланетяне делали рентгенографию земли». В сообществе любителей астрономии утверждают, что над юго-западом Сибири в это время наблюдался очень яркий метеор. Некоторые очевидцы утверждали, что за вспышкой последовал звуковой удар. «Предварительно можно сказать, что явление сопровождалось одиночной, яркой, быстро нарастающей и угасающей вспышкой. Оно могло быть вызвано вторжением в атмосферу Земли небольшого метеороида диаметром ~0,5-1 м», – говорится в сообществе.







Видео: vk.com/biysk_all

Источник: ap22.ru