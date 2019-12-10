Темная жизнь: Отключили от электричества за долги 10 жилых домов в Бердске

Для подключения к электросети бердчанам необходимо полностью оплатить задолженность и подключение в размере 1600 рублей.

В прошлом году дом Валентины Мошкиной отключили от электроэнергии за образовавшийся долг почти в 200 тыс. рублей

За неуплату использованной электроэнергии отключают от сети дома в Бердске. К счастью, это не носит массовый характер. Однако, тем, кого отключили от «питания», придется искать необходимые средства для погашения долга. В наше время представить свою жизнь без электричества невозможно. На вопросы «Курьер. Среда. Бердск», касающихся должников за электроэнергию, ответил Новосибирскэнергосбыт.

— Сколько домов в Бердске отключено за неуплату электроэнергии?

За неуплату электроэнергии в 2019 году в Бердске отключено 10 частных жилых домов.

— При какой сумме задолженности отключают электроэнергию?

Отключение электроэнергии производится при наличии задолженности в размере, превышающем сумму двухмесячной платы за электроэнергию, исчисляемую исходя из норматива потребления независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора учета и тарифа, действующего на дату отключения (предусмотрено пунктами 117-119 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 6 мая 2011года № 354).

— Должны ли предупреждать об отключении электроэнергии и за какой срок?

Оповещение должника о предстоящем отключении электроэнергии осуществляется не менее чем за 30 дней до отключения. Основание — пункт 119 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 6 мая 2011 года № 354.

— Есть ли какие-то факторы, при которых не имеют право отключать электроэнергию?

При отключении электроэнергии за задолженность — таких факторов нет. В соответствии с пунктом 121 правил № 354 ограничение или приостановление исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, не допускается, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а», «б» и «д» пункта 115 и пункте «б» пункта 117 правил № 354 с действующим законодательством.

— Что нужно сделать, чтобы снова подключиться к электросетям?

При отключении электроэнергии за задолженность, для подключения клиенту необходимо полностью оплатить задолженность и подключение (для клиентов Новосибирской области стоимость подключения — 1600 рублей). Основание — пункт 120 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 6 мая 2011 года № 354. Если у клиента исполнителем коммунальных услуг является управляющая организация — за подключением он также имеет право обратиться туда.