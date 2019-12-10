Постучался в окно: Белого домашнего голубя спасли жители Бердска

Горожане посадили приблудившуюся птицу в коробку, накормили. Но улетать пернатый отказался. Теперь ищут хозяина голубя или новый приют. Хотя больных птиц назад в стаю не принимают.

Прибившегося белого голубя посадили в коробку

В Бердске неравнодушные люди приютили домашнего голубя. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алина, белая птица села на подоконник ее окна. Семья живет на 9-этаже высотки в Микрорайоне.

— Я сначала дала голубю хлеб. Но он не реагировал, только чуть-чуть шевелился. Мы его забрали и посадили в коробку. Сейчас он там и живет, — поведала Алина.

Она сразу поняла, что птица домашняя: ухоженный, красивый с хохолком и острыми крыльями, опущенными вниз. Приблудный голубь совсем не походит на тех, что слетаются стаями на высыпанные во дворах крошки и семечки. По оценке Алины, пернатый отбился от стаи. И выглядит он больным.

— Мы вчера хотели его выпустить. Нам показалось, что он немножко окреп. Мы поставили его на подоконник, но он не улетел. Сейчас от твердо стоит на лапках, ест корм, двигается, но не летает, — рассказала Алина, отметив, что хотела бы отдать его в «добрые руки» или вернуть хозяину. Вероятно, птицы принадлежит одному из бердских голубятников. — Возможно, он улетел, ударился и не смог вернуться.

Хотя она уже проконсультировалась: голубятники не возьмут назад больного голубя, так как он может заразить всех. Больных птиц убивают ради всей стаи.

Держать у себя дома голубя Алина не может — маленькие дети. А пернатый может быть опасно больным. Поэтому коробка стоит в подъезде у квартиры. Между тем, домочадцы с пониманием отнеслись к приблудившейся птице: муж помогал в операции по спасению голубя. По мнению Алины, так бы поступил каждый нормальный человек.

Она собирается связаться с птичьим приютом, чтобы определиться, что дальше делать с голубем. В Центре реабилитации диких животных в Новосибирске «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что голубей не берут, но в индивидуальном порядке готовы рассмотреть предложение из Бердска. Или хотя бы дать рекомендации по дальнейшему устройству пернатого.

В соцсетях рекомендуют поискать голубятников:

— Может, кто разводит не досчитался одного белого голубя? Может, выпустить?

— Суворова, 61 Юрий. Держит голубей.

— Есть один в Северном микрорайоне — там голубятня есть.

Другие предлагают обратиться в ветеринарную клинику, где смогут точно сказать «диагноз». Ведь распознать симптомы заболеваний пернатых даже опытному владельцу бывает непросто, потому что птички на уровне инстинкта часто скрывают плохое самочувствие: ведь больных и слабых могут выгнать из стаи. Но снижение активности, пассивность, нежелание лишний раз двигаться — это первый признак болезни. Потеря или резкое увеличение аппетита — второй признак. Судороги, частые нервные почесывания, хромота при отсутствии травм тоже говорят о том, что птице нужна помощь ветеринара.

Если вы готовы забрать белого голубя или действенно подсказать Алине, что ей делать, куда обращаться, свяжитесь с ней на страничке во Вконтакте.