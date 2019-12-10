Старческое слабоумие остановят при помощи нового лекарства

Фармацевты из Калифорнийского университета в Беркли создали лекарство, которое может проникать через гематоэнцефалический барьер,ведь с годами он становится менее надежным и перестает защищать мозг от проникновения любых посторонних субстанций с кровью.

Гематоэнцефалический барьер мозга, который защищает этот орган от проникновения любых посторонних субстанций с кровью, становится с годами менее надежным

Израильские исследователи из Ben-Gurion University обнаружили, что протечки в гематоэнцефалическом барьере могут быть причиной старческого слабоумия. Они позволяют вредным молекулам проникать в мозг и провоцировать воспаления, а также смерть клеток.

Ученые предложили новую теорию того, что может спровоцировать старческое слабоумие и старение мозга. Эта же теория предлагает и методы борьбы, которые теоретически должны обратить вспять деменцию. До последнего времени наука затруднялась с обозначением точных причин старческого слабоумия, а без понимания этих причин данную болезнь невозможно лечить. Но нам известно, что гематоэнцефалический барьер мозга, который защищает этот орган от проникновения любых посторонних субстанций с кровью, становится с годами менее надежным. Всё это может приводить к хрупкости и разрушению критически важных нейронов.

Ранее было принято считать, что стареющие клетки мозга умирают сами по себе, но теперь исследователи обнаружили, что к этому явлению могут приводить утечки в гематоэнцефалическом барьере, через которое в мозг проникают вредные субстанции. Именно они провоцируют клеточную смерть и воспалительный туман в голове. Исследователи из Израиля выяснили, что данный туман нарушает передачу мозговых волн у мышей примерно в том же ключе, как это наблюдается на ЭЭГ у жертв болезни Альцгеймера.

После этого фармацевты из Калифорнийского университета в Беркли создали лекарство, которое может проникать через гематоэнцефалический барьер, восстанавливать волны мозга у малышей до того рисунка, который наблюдается у молодых животных. Технически это может быть весьма перспективным направлением в деле лечение старческого слабоумия. Однако впереди клинические исследования на людях, и только по их завершению можно будет понять, насколько данный метод перспективен.

Источник: МедикФорум