10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Старческое слабоумие остановят при помощи нового лекарства

21:42 10.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Фармацевты из Калифорнийского университета в Беркли создали лекарство, которое может проникать через гематоэнцефалический барьер,ведь с годами он становится менее надежным и перестает защищать мозг от проникновения любых посторонних субстанций с кровью.

Старческое слабоумие остановят при помощи нового лекарства
Гематоэнцефалический барьер мозга, который защищает этот орган от проникновения любых посторонних субстанций с кровью, становится с годами менее надежным

Израильские исследователи из Ben-Gurion University обнаружили, что протечки в гематоэнцефалическом барьере могут быть причиной старческого слабоумия. Они позволяют вредным молекулам проникать в мозг и провоцировать воспаления, а также смерть клеток.

Ученые предложили новую теорию того, что может спровоцировать старческое слабоумие и старение мозга. Эта же теория предлагает и методы борьбы, которые теоретически должны обратить вспять деменцию. До последнего времени наука затруднялась с обозначением точных причин старческого слабоумия, а без понимания этих причин данную болезнь невозможно лечить. Но нам известно, что гематоэнцефалический барьер мозга, который защищает этот орган от проникновения любых посторонних субстанций с кровью, становится с годами менее надежным. Всё это может приводить к хрупкости и разрушению критически важных нейронов.

Ранее было принято считать, что стареющие клетки мозга умирают сами по себе, но теперь исследователи обнаружили, что к этому явлению могут приводить утечки в гематоэнцефалическом барьере, через которое в мозг проникают вредные субстанции. Именно они провоцируют клеточную смерть и воспалительный туман в голове. Исследователи из Израиля выяснили, что данный туман нарушает передачу мозговых волн у мышей примерно в том же ключе, как это наблюдается на ЭЭГ у жертв болезни Альцгеймера.

После этого фармацевты из Калифорнийского университета в Беркли создали лекарство, которое может проникать через гематоэнцефалический барьер, восстанавливать волны мозга у малышей до того рисунка, который наблюдается у молодых животных. Технически это может быть весьма перспективным направлением в деле лечение старческого слабоумия. Однако впереди клинические исследования на людях, и только по их завершению можно будет понять, насколько данный метод перспективен.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь старости и изменений которые она приносит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подарил свое яичко брату-близнецу
22:42 10-12-2019
Подарил свое яичко брату-близнецу
Больные колени вылечит пластырь из стволовых клеток
22:18 10-12-2019
Больные колени вылечит пластырь из стволовых клеток
Услуги ЖКХ в рассрочку: Выгодно? Какие недостатки?
22:04 10-12-2019
Услуги ЖКХ в рассрочку: Выгодно? Какие недостатки?
Сбербанк запустит услугу рефинансирования ипотеки в 2020 году
21:55 10-12-2019
Сбербанк запустит услугу рефинансирования ипотеки в 2020 году
Старческое слабоумие остановят при помощи нового лекарства
21:42 10-12-2019
Старческое слабоумие остановят при помощи нового лекарства
От "аллергической реакции" умер на операционном столе Юрий Лужков в Германии 3
21:07 10-12-2019
От
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон 2
20:59 10-12-2019
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
БердскТемная жизнь: Отключили от электричества за долги 10 жилых домов в Бердске 8
20:30 10-12-2019
Темная жизнь: Отключили от электричества за долги 10 жилых домов в Бердске
БердскДорогие яйца, хлеб и молоко провинциального Бердска 4
20:25 10-12-2019
Дорогие яйца, хлеб и молоко провинциального Бердска
БердскФотомарафон "Ах, эта свадьба!" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск"
20:25 10-12-2019
Фотомарафон