Красный привлечет внимание мужчины на свидании

Цвет в одежде может помочь не только поднять настроение, но и оказать определенное действие на окружающих, какой оттенок в каких случаях поможет, узнаем в статье.

Выбирая красный, мы чувствуем себя более уверенно, сексуально, готовы сделать вызов обществу

Цвет сильно влияет на настроение, восприятие нас окружающими, поэтому важно подбирать наряды в соответствии с целями. Психолог Ирина Маслова-Семёнова рассказывает, какой цвет выбрать для свидания, какой для офиса и для учебы.

Черный

Это цвет «энергосбережения», закрытости, стабильности. Если вам нужно почувствовать собранность, при этом не хочется привлекать к себе внимания, черный — идеальный вариант. Поэтому для офисной работы так часто выбирают именно черный.

Белый

Белый — это цвет спокойствия и гармонии. Он необходим тогда, когда нам нужно почувствовать безмятежность и доброту.

Желтый и оранжевый

Это цвета радости — не стоит пренебрегать ими в период холодной и суровой зимы.

Красный

«Выбирая красный, мы чувствуем себя более уверенно, сексуально, готовы сделать вызов обществу, привлечь внимание. Если вам не хватает уверенности, то объемный красный свитер или шарф могут создать такой эффект», — рассказывает психолог.

Кроме того, красный — это цвет вызова и энергии, поэтому с помощью него можно спастись от депрессивного настроения в период экономических кризисов, считает психолог.

Нюд

«Бежевые, нюдовые, лиловые и все оттенки в очень нежном и распыленном варианте дают ощущение дома, уюта и комфорта. Как приятно порой завернуться в теплый бежевый свитер, не правда ли?», — говорит психолог.

Хаки и песочный

Эти цвета символизируют развитие, новые знания, интеллект. Они практичны и немарки, поэтому психолог советует их выбирать, когда важно быть работоспособными.

Источник: МедикФорум