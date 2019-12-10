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Здоровье / Общество

Подарил свое яичко брату-близнецу

22:42 10.12.2019 Фото: pixabay.com
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Мужчина родился без яичек, но теперь,после пересадки теоретически он может иметь детей. Наиболее подходящим донором для пересадки яичка был его однояйцевый брат-близнец, поскольку они имеют идентичные ДНК.

Подарил свое яичко брату близнецу
Мужчины крайне редко рождаются на свет без яичек

36-летний мужчина появился на свет без яичек. Однако он всё-таки получил один из этих органов от своего однояйцевого брата-близнеца, и теперь теоретически может иметь детей. 

Уникальную операцию провела бригада сербских хирургов в Белграде. Подробности сообщает американская газета The New York Times. Это третья в истории медицины трансплантация яичка, которая заняла 6 часов. Её осуществляла международная команда ученых, включая одного эксперта из Университета Тафтса. Они пришли на помощь 36-летнему мужчине, который появился на свет без яичек.

Наиболее подходящим донором для пересадки яичка был его однояйцевый брат-близнец, поскольку они имеют идентичные ДНК. В целом, мужчины крайне редко рождаются на свет без яичек, ну а подобного рода трансплантации проводится еще реже из чисто эстетических соображений. Нынешняя операция прошла успешно, мужчина стал обладателем полноценного яичка, а значит, в будущем он может иметь детей, так как этот орган необходим для производства сперматозоидов. Оба брата (теперь ставшие однояйцевыми в прямом и переносном смысле этого слова) восстанавливаются после операции хорошо, а у получателя донорского яичка, как сообщается, уже вырос уровень тестостерона до нормы.

При этом хирурги не смогли найти достаточное количество ткани для полноценного прикрепления донорского яичка к пенису. Хотя это яичко может переносить сперматозоиды, которые теоретически можно собрать и использовать для оплодотворения эмбриона, пока мужчина не сможет зачать ребенка естественным образом. Позднее ему потребуется вторая процедура для завершения процесса реконструкции.

Источник: МедикФорум

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